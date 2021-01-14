На вечеринке свингеров в Аргентине полицейских приняли за стриптизеров (фото)

Правоохранители прибыли на секс-вечеринку по сообщению анонима. Вечеринка нарушала карантинные ограничения.

В подпольной вечеринке принимало участие как минимум 12 пар возрастом от 35 до 55 лет, — сообщает Buenos Aires Times.

В полицию информация о проведении секс-вечеринки пришла от неназванного представителя общественности. Информатор сообщил, что большая группа людей собирается на "эротический тур".

Когда полиция прибыла на место, и постучала в двери дома, где проводилась вечеринка, им помахали внутрь. Одна из участниц действа, увидев полицейского сказала: "Ты меня возбуждаешь". Свингеры приняли полицейских за часть шоу, они думали, что они стриптизеры. Но как только стало ясно, что это не так, то никто не стал препятствовать работе полицейских.

Информацию о том, что правоохранителей действительно приняли за продолжение шоу, подтверждает источник Infobae в полиции. "Когда они увидели нас, то они думали, что мы часть шоу. Что мы стриптизеры", — заявляет один из полицейских.

"Это было комично и одновременно абсурдно", — комментирует событие заместитель министра безопасности генерала Пуэйрредона Густаво Хара.

Всем участникам грозит штраф за нарушение карантинных ограничений.

В Аргентине действует усиленный карантин, который запрещает массовые мероприятия. В стране более 1,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что ранее Аргентина стала первой из крупных латиноамериканских стран, которая легализировала аборты.

Также с конца прошлого года в Аргентине проводят вакцинацию российской вакциной "Спутник V".