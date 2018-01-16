Виртуальный музей Бродского появился в Сети

Посмотреть на свидетельство о рождении Иосифа Бродского или разрисованный им сборник задач по геометрии можно на новом сайте, посвященном Нобелевскому лауреату.

Проект Brodsky.online 15 января появился в Сети и призван стать виртуальным музеем поэта.

Информация на портале подготовлена вместе с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме и его директором Ниной Поповой.

Контент Brodsky.online делится на несколько разделов — "Линия жизни" (биографические сведения), "Круг поэта" (сведения о друзьях нобелиата),"Планета Бродского" (информация о странах, где жил Бродский, и путешествиях). Часть материалов нигде не публиковалась или была доступна лишь ограниченному кругу читателей.

Напомним, Гонкуровскую премию присудили за роман о Второй мировой войне.