Леди Гага серьезно заболела

Известная певица Леди Гага отменила десять своих концертов из-за проблем со здоровьем.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

По словам артистки, она "чувствует себя опустошенной" и ей нужно восстановить "себя и свое самочувствие".

"Вчера вечером Леди Гага обсудила ситуацию с медиками и приняла нелегкое решение сойти с дистанции", - говорится в заявлении.

Также Гага извинилась перед поклонниками за то, что не сможет выступить перед ними.

Напомним, в сентябре прошлого года Леди Гага была экстренно госпитализирована.