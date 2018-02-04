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<span class="label red">Рецензия</span> Дневник его жены. Зачем смотреть "Молодой Годар"
Кадр из фильма

Рецензия Дневник его жены. Зачем смотреть "Молодой Годар"

Мишель Хазанавичус ("Артист") снял трагикомедию о режиссёре Жане-Люке Годаре. В главных ролях Луи Гаррель ("Постоянные любовники") и Стэйси Мартин ("Тадж-Махал")

Анна Синящик - 04.02.18 1832
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В 2010 году западные СМИ написали об очередном скандале вокруг премии Американской киноакадемии. Общественность призывала не присуждать "почетный Оскар" Жану-Люку Годару. Причина – антисемитские высказывания маэстро. Чего стоит его сравнение киноиндустрии с еврейским ростовщичеством, а продюсеров – "с образом еврея из Центральной Европы".

По иронии судьбы единственным, кто взялся рассказать на языке кино о Годаре, стал внук литовских евреев Мишель Хазанавичус. Учитывая предысторию, от фильма можно было ожидать чего угодно. К счастью, обошлось без бичевания и пафоса. Шпильки в сторону юдофобов есть. При этом история о Годаре – субъективная, но честная попытка разобраться: что мы вообще знаем об основателе "новой французской волны"?

В основе сценария – личный дневник Анны Вяземски, актрисы и второй жены Годара. Их отношения завязались накануне студенческой революции в мае 1968-го. Внутренний кризис резонирует с внешним, социально-политическим. Художник вляпается в историю под названием "новое левое движение", рассорится с большинством соратников и доведет жену до истерики и развода (по крайней мере, по её версии). Тем временем зритель получит возможность понаблюдать как автор беспечной комедии "Женщина есть женщина" трансформируется в того, кто однажды снимет острый, не без биографических отступлений, "Моцарт – навсегда".

Пока оторванный от реальности Годар пытается нащупать почву под ногами, Хазанавичус показывает нам Париж, который остался только в учебниках. Город напоминает Киев в период Революции достоинства 

Молодого Годара сыграл Луи Гаррель, актер и участник рейтинга самых сексуальных мужчин по версии французского Elle. Его персонаж – микс самоуверенного Тео ("Мечтатели") и безразличного Франсуа ("Постоянные любовники"). На выходе получился обаятельный, но холодный Аполлон. Вряд ли такие в чистом виде существуют вне кадра. Но прототипу, скорее всего, комплимент придется по вкусу.

Партнерша Гарреля – 27-летняя актриса Стэйси Мартин. Вяземски в исполнении Мартин заметно перетягивает одеяло на себя. Она вкуснее и интереснее партнера. Её лицо – открытая книга. Малейшие перепады эмоций, минимальные движения уголков губ, взмах ресниц – она не изобрела ничего нового. При этом совершенно очевидно: её Вяземски – уникальный персонаж. Из тех, которых впечатлительные зрительницы моментально делают примером для подражания ("А можно мне прическу как у Анны из “Молодого Годара?”")

Неудивительно, что Стэйси сумела раскрыться – сценарий к этому располагал. История о гениальном муже писалась чернилами жены, фактически брошенной во имя политики. В какой-то момент начинаешь верить, что фильм Хазанавичуса не о Годаре, а о незаслуженно умалчиваемой роли музы и соратницы, без которой он даже очки не мог бы себе купить. Что уж говорить о побегах от полиции или новых витках творчества.

Мишель Розьер, одну из богемных знакомых Годара, сыграла обладательница "Сезара" Беренис Бежо ("Артист"). Частое появление в кадре немногословного второстепенного персонажа не раздражает, а лишь напоминает: ничто человеческое режиссерам не чуждо. Как и Годар, Хазанавичус не упускает возможности пригласить в кадр супругу.

Пока оторванный от реальности Годар пытается нащупать почву под ногами, Хазанавичус показывает нам Париж, который остался только в учебниках. Город напоминает Киев в период Революции достоинства. Протестующие строят баррикады, выковыривают брусчатку, рисуют граффити, сооружают плакаты. На улицах полно вооруженной полиции и не желающей её терпеть молодежи. Букет социальных противоречий, отчаянные попытки что-то изменить, поиски единомышленников, а вместе с тем чьи-то попытки "подняться" на волне революции – всё здесь.

"Молодой Годар" – тот случай, когда получаешь больше, чем заказал. Внимательный зритель заметит массу разбросанных по всему фильму "роялей в кустах": муралы, влияющие на контекст сказанного взбалмошным режиссером, нарочито-показушная постановка в кадре, отсылающая к стилю бюджетных пропагандистских фильмов, черно-белые "вставки", возвращающие к истокам кинематографа. Кроме всего прочего, фильм оставляет желание продолжить знакомство с главным героем и его фильмами. И как можно дольше не перебивать послевкусие голливудским фастфудом.

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