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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Дело фюрера. Почему стоит посмотреть немецкую драму "На пределе"
<span class="label red">Рецензия</span> Дело фюрера. Почему стоит посмотреть немецкую драму "На пределе"
Фото: arthousetraffic.com

Рецензия Дело фюрера. Почему стоит посмотреть немецкую драму "На пределе"

В украинском прокате новый фильм Фатиха Акина. Картина получила "Золотой глобус" как "Лучший фильм на иностранном языке". Жюри Каннского кинофестиваля вручило исполнительнице главной роли Диане Крюгер приз "За лучшую женскую роль"

Анна Синящик - 23.02.18 124
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О том, как может проявляться неприязнь к чужакам, сценарист и режиссёр "На пределе" явно узнал не из Google. Фатих Акин — сын турецких иммигрантов, осевших в Гамбурге. Он много снимает, часто — о "новых немцах" ("Головой о стену", "На краю рая", "Душевная кухня"). Его фильмы — хлеб, который резали ножом, смоченным в луковом соке. На вид ничего особенного. Но стоит попробовать — и притворяться, будто вас это не касается, не получится.

Оригинальное название драмы — Aus dem Nichts — дословно звучит как "Из ниоткуда". Не так поэтично, как украинский перевод ("На межі"), но достаточно точно и ёмко, чтобы описать проблему в двух словах.

Боль из-за потери близких в жизнь белокурой Кати пришла из того самого ниоткуда. Её мужу "посчастливилось" родиться немецким курдом и носить неарийское имя Нури. Фанатики сочли это весомым поводом для убийства. Офис, в котором мужчина находился вместе с сыном, взорвали с помощью самодельной бомбы.

Роль внезапно осиротевшей Кати исполнила Диана Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Господин Никто"). Её героине хватает ума не искать в действиях неофашистов логики или каких-то объяснений. Вдову беспокоит другой вопрос: что дальше? У суда, видимо, ответа нет. Клерки с отсутствующим взглядом отпускают убийц на свободу. У Кати развязаны руки.

Впрочем, не фанатиками едиными. Немецкому певцу и актёру Ульриху Тукуре ("Йон Рабе", "Белая лента") в этой ленте досталась эпизодическая роль. Его персонаж — адекватный бюргер, по совместительству отец неофашиста, не желающий закрывать глаза на преступление сына. На выходе получилась добрая, но бессильная фея, которой положено появиться и бесследно исчезнуть в начале сказки, напомнив, что добро "есть, но не здесь".

Каннский приз "За лучшую женскую роль" Диана Крюгер получила по праву. Казалось бы, действия её героини ничем не примечательны: сначала она прячется от мира, потом выслеживает виновника и размышляет о самосуде. Однако то, как немецкая актриса передала эмоции скорбящей вдовы, поднимает фильм на голову выше. Эта история — о большой честности маленькой женщины. Никаких крокодильих слёз — только прерывистые стоны, угловатая мимика и пронзительный взгляд, которым немка берёт за живое всякий раз, когда взаимодействует с другими персонажами.

Эмоциональное состояние Кати постоянно меняется: агрессивная, поникшая, решительная, безвольная. Оператор Райнер Клауссман "в теме", он снимает её под разными углами, подчёркивая то точёный профиль, то опущенный затылок, то беззащитные ключицы.

Фильм "На пределе" — катализатор осознанности. В финале картины высвечивается текстовая подводка о количестве убитых немецкими неофашистами из-за "неправильного происхождения". То есть в современных реалиях выдуманный жестокий сюжет вполне мог бы оказаться основанным на реальных событиях. Такое сложно выбросить из головы. Если нет — значит, хата действительно "з краю", и никакому "Золотому глобусу" до неё не достучаться.

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