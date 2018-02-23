О том, как может проявляться неприязнь к чужакам, сценарист и режиссёр "На пределе" явно узнал не из Google. Фатих Акин — сын турецких иммигрантов, осевших в Гамбурге. Он много снимает, часто — о "новых немцах" ("Головой о стену", "На краю рая", "Душевная кухня"). Его фильмы — хлеб, который резали ножом, смоченным в луковом соке. На вид ничего особенного. Но стоит попробовать — и притворяться, будто вас это не касается, не получится.

Оригинальное название драмы — Aus dem Nichts — дословно звучит как "Из ниоткуда". Не так поэтично, как украинский перевод ("На межі"), но достаточно точно и ёмко, чтобы описать проблему в двух словах.

Боль из-за потери близких в жизнь белокурой Кати пришла из того самого ниоткуда. Её мужу "посчастливилось" родиться немецким курдом и носить неарийское имя Нури. Фанатики сочли это весомым поводом для убийства. Офис, в котором мужчина находился вместе с сыном, взорвали с помощью самодельной бомбы.

Роль внезапно осиротевшей Кати исполнила Диана Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Господин Никто"). Её героине хватает ума не искать в действиях неофашистов логики или каких-то объяснений. Вдову беспокоит другой вопрос: что дальше? У суда, видимо, ответа нет. Клерки с отсутствующим взглядом отпускают убийц на свободу. У Кати развязаны руки.

Впрочем, не фанатиками едиными. Немецкому певцу и актёру Ульриху Тукуре ("Йон Рабе", "Белая лента") в этой ленте досталась эпизодическая роль. Его персонаж — адекватный бюргер, по совместительству отец неофашиста, не желающий закрывать глаза на преступление сына. На выходе получилась добрая, но бессильная фея, которой положено появиться и бесследно исчезнуть в начале сказки, напомнив, что добро "есть, но не здесь".

Каннский приз "За лучшую женскую роль" Диана Крюгер получила по праву. Казалось бы, действия её героини ничем не примечательны: сначала она прячется от мира, потом выслеживает виновника и размышляет о самосуде. Однако то, как немецкая актриса передала эмоции скорбящей вдовы, поднимает фильм на голову выше. Эта история — о большой честности маленькой женщины. Никаких крокодильих слёз — только прерывистые стоны, угловатая мимика и пронзительный взгляд, которым немка берёт за живое всякий раз, когда взаимодействует с другими персонажами.

Эмоциональное состояние Кати постоянно меняется: агрессивная, поникшая, решительная, безвольная. Оператор Райнер Клауссман "в теме", он снимает её под разными углами, подчёркивая то точёный профиль, то опущенный затылок, то беззащитные ключицы.

Фильм "На пределе" — катализатор осознанности. В финале картины высвечивается текстовая подводка о количестве убитых немецкими неофашистами из-за "неправильного происхождения". То есть в современных реалиях выдуманный жестокий сюжет вполне мог бы оказаться основанным на реальных событиях. Такое сложно выбросить из головы. Если нет — значит, хата действительно "з краю", и никакому "Золотому глобусу" до неё не достучаться.