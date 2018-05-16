Изначально полотно оценивалось в 70 миллионов долларов.

В Нью-Йорке на аукционе Christie's продали картину художника-авангардиста Казимира Малевича "Супрематическая композиция" за 86 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома .

Вторым по цене лотом стала скульптура "Утонченная молодая женщина" (портрет Нэнси Кунард) Константина Бранкузи. Она была продана за 71 тысячу долларов.

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На аукционе также были проданы картины "Вид на приют и часовню в Сен-Реми" Винсента Ван Гога, "Яблоня" Клода Моне, "Итальянка" Эдуарда Мане и другие работы.

Всего на аукционе было продано произведений искусства на 415,8 миллиона долларов.

Справка

Малевич написал "Супрематическую композиция" в 1916 году. Картина выставлялась в Москве, Варшаве и Берлине.

Фото: christies.com

В 1958 году наследники Малевича продали ее музею Стеделик в Амстердаме.