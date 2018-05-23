Кинофестиваль "Молодость" объявил программу

В Киеве с 27 мая по 3 июня пройдет международный кинофестиваль "Молодость". На киносмотре покажут около двух сотен коротко- и полнометражных лент, сообщает пресс-служба кинофестиваля.
Открывать фестиваль будет польская лента Малгожаты Шумовской "Лицо/Рыло". Кстати, фильм покажут под открытым небом, в этом году – это новинка фестиваля. Картину можно будет посмотреть в Киеве на Почтовой площади, где установят гигантский LED-экран.
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Много кинолент покажут в кинотеатре "Киев", а также "Украина" и "Синема Сити", а в "Мыстецком арсенале" покажут фильм Александра Фразе-Фразенко "Господин Никто". На Трухановом острове, в клубе "ЮБК" пройдет Molodist Midnight Cinema club.
В этом году директором фестиваля станет эстонка Тиина Локк-Трамберг, член Европейской киноакадемии, а с 1998 года – директор Таллинского кинофестиваля "Темные ночи".
В международном конкурсе участвуют 12 кинокартин:
- "Груз" Огнена Главонича;
- "Святой" Андриуса Блажевикуса;
- "Наследницы" Марчелло Мартинесси;
- "Путешественник" Хади Гандур;
- "Ретабло" Альваро Дельгадо-Апарисио;
- "Я не ведьма" Рунгано Ниони;
- "Тихая ночь" Пиотра Домалевски;
- "Страшная мать" Анны Урушадзе;
- "Зимние братья" Глинура Палмассона;
- "Вороны" Йенса Асура;
- "Опека" Хавьера Леграна;
- "Антенна" Арика Ротстейна.
Отмечается также, что в национальном конкурсе будет представлена 21 короткометражная кинолента.