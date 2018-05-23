Кинофестиваль "Молодость" объявил программу

В Киеве с 27 мая по 3 июня пройдет международный кинофестиваль "Молодость". На киносмотре покажут около двух сотен коротко- и полнометражных лент, сообщает пресс-служба кинофестиваля.



Открывать фестиваль будет польская лента Малгожаты Шумовской "Лицо/Рыло". Кстати, фильм покажут под открытым небом, в этом году – это новинка фестиваля. Картину можно будет посмотреть в Киеве на Почтовой площади, где установят гигантский LED-экран.

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Много кинолент покажут в кинотеатре "Киев", а также "Украина" и "Синема Сити", а в "Мыстецком арсенале" покажут фильм Александра Фразе-Фразенко "Господин Никто". На Трухановом острове, в клубе "ЮБК" пройдет Molodist Midnight Cinema club.



В этом году директором фестиваля станет эстонка Тиина Локк-Трамберг, член Европейской киноакадемии, а с 1998 года – директор Таллинского кинофестиваля "Темные ночи".



В международном конкурсе участвуют 12 кинокартин:



- "Груз" Огнена Главонича;

- "Святой" Андриуса Блажевикуса;

- "Наследницы" Марчелло Мартинесси;

- "Путешественник" Хади Гандур;

- "Ретабло" Альваро Дельгадо-Апарисио;

- "Я не ведьма" Рунгано Ниони;

- "Тихая ночь" Пиотра Домалевски;

- "Страшная мать" Анны Урушадзе;

- "Зимние братья" Глинура Палмассона;

- "Вороны" Йенса Асура;

- "Опека" Хавьера Леграна;

- "Антенна" Арика Ротстейна.



Отмечается также, что в национальном конкурсе будет представлена 21 короткометражная кинолента.