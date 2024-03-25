Беременность омолаживает тело: клетки матерей способны "отматывать время назад"

Развитие ребенка в утробе кардинально меняет женский организм и хотя большинство изменений уже известны науке, недавно ученые открыли неожиданный омолаживающий эффект беременности.

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Беременность является важным жизненным событием и вихрем перемен в организме женщины, запускающим ряд биологических преобразований, направленных на вынашивание и поддержку зарождения новой жизни. Но стресс, связанный с вынашиванием и рождением ребенка, может также заставить клетки матери вести себя старше, чем они есть на самом деле, по крайней мере, на некоторое время. Исследователи обнаружили, что во время беременности клетки могут казаться старше на два года, и они продолжают меняться после рождения ребенка, пишет Interesting Engineering.

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Ученые, при участии профессора Вадима Гладышева из Гарвардской медицинской школы, занимались эпигенетикой — изучением того, как определенные действия или факторы окружающей среды могут изменить работу наших генов без вмешательства в саму ДНК. Они заметили, что беременность может изменить эти эпигенетические маркеры, намекая на временное ускорение биологических часов внутри организма. Однако через несколько месяцев после родов некоторые из этих изменений возвращаются в привычное русло, что говорит о том, что старение клеток может быть не постоянным для всех матерей. Это открытие заставило ученых задуматься, может ли беременность иметь долгосрочные последствия для здоровья и продолжительности жизни женщин.

Это открытие удивило и Кирана О'Доннелла из Йельской школы медицины и его команду, которые анализировали образцы крови большой группы людей во время и после беременности. Их работа подтвердила вывод о том, что беременность, похоже, ускоряет ход биологических часов, но также показала, что этот эффект может быть недолгим. После родов биологический возраст многих женщин оказался моложе, чем во время беременности, особенно среди тех, кто кормил ребенка исключительно грудью. Тем не менее, это не универсальный итог каждой беременности, поскольку такие факторы, как вес до беременности, играют роль в том, насколько сильно биологические часы могут быть отмотаны назад.

Это исследование задает больше вопросов, чем привносит ответов, о долгосрочном влиянии беременности на старение. Понятно, что беременность — это сложный период для организма, оставляющий следы на клеточном уровне организма. Однако мысль о том, что после родов эти изменения могут смениться на противоположные или даже вызвать некое "омоложение", одновременно восхищает и озадачивает ученых. Последствия для материнского здоровья могут быт ьвесомыми: понимание этих процессов может привести к улучшению ухода и поддержки вынашивающих детей матерей, обеспечивая им более сильное восстановление после беременности.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

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