Продюсер шоу заявил, что увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели

The Escape (Побег) - так назывался номер украинских участников 13-го сезона музыкального шоу America's Got Talent (Америка имеет талант).

Как сообщает НВ, за него единогласно проголосовало все жюри.

Прежде всего, его поразила оригинальность, актуальная тематика и использование новейших технологий. "Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - заявил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", - говорит исполнитель номера и его режиссер-постановщик Константин Томильченко.

Напомним, клип ONUKA поборется за звание лучшего музыкального видео на Berlin Fashion Film Festival.