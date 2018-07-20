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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Группа The Prodigy сняла новый клип и выпускает альбом

Видео Группа The Prodigy сняла новый клип и выпускает альбом

<span class="label red">Видео</span> Группа The Prodigy сняла новый клип и выпускает альбом
Группа The Prodigy/Фото: Getty Images

Релиз пластинки состоится 2 ноября 2018 года

20.07.18 194
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Культовая британская группа The Prodigy анонсировала выход седьмого студийного альбома под названием No Tourists.

Как сообщили музыканты на своей странице в Facebook, релиз пластинки состоится 2 ноября 2018 года.

В альбом войдут 10 композиций.

Кроме того, коллектив представил клип на новый сингл Need Some1. Режиссером видео выступил Пако Ратерта.



Группа The Prodigy образовалась в Великобритании в 1990 году.

Дебютный мини-альбом The Prodigy What Evil Lurks вышел в феврале 1991 года. Последний альбом коллектива The Day Is My Enemy вышел в 2015 году.

В 2012 году The Prodigy признали лучшей танцевальной группой всех времен.

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