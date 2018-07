Культовая британская группа The Prodigy анонсировала выход седьмого студийного альбома под названием No Tourists.



Как сообщили музыканты на своей странице в Facebook, релиз пластинки состоится 2 ноября 2018 года.



В альбом войдут 10 композиций.



Кроме того, коллектив представил клип на новый сингл Need Some1. Режиссером видео выступил Пако Ратерта.





Группа The Prodigy образовалась в Великобритании в 1990 году.



Дебютный мини-альбом The Prodigy What Evil Lurks вышел в феврале 1991 года. Последний альбом коллектива The Day Is My Enemy вышел в 2015 году.



В 2012 году The Prodigy признали лучшей танцевальной группой всех времен.