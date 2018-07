Легендарный музыкант Пол Маккартни сыграл на студии Abbey Road небольшой концерт в поддержку своего нового альбома Egypt Station.



Чтобы добраться до места назначения, он вновь пересек наземный пешеходный переход, изображенный на всеми известной обложке альбома группы Beatles – Abbey Road. Видео этого момента Маккартни опубликовал на своей странице в Instagram.



В ролике можно разглядеть толпу поклонников, которая собралась у той самой "зебры", и слышно, как они криками приветствуют своего кумира. Памятный момент сняла для хроники дочь сэра Пола Мэри Маккартни.

Отметим, что на этот раз музыкант перешел дорогу обутым в сандалии, хотя на обложке он шагает босиком. С этим фактом была связана одна из конспирологических теорий. Согласно легенде, Маккартни умер в 1966 году и был заменен двойником.





По мнению некоторых поклонников, идущие по "зебре" музыканты намекали на гибель Пола, изображая похоронную процессию. На легендарном фото первым шагает одетый в белое Джон Леннон, который якобы символизирует священника, за ним – Ринго Старр в строгом костюме, олицетворяющий представителя похоронного бюро, замыкает процессию Джордж Харрисон в джинсах – ему отведена роль могильщика. А сам Маккартни идет предпоследним – у него закрыты глаза, он шагает не в ногу с остальными и он не обут, что якобы намекало на, что он в этой процессии является покойником.

Ранее Пол Маккартни записал две новые песни: "I Don’t Know" и "Come On To Me".



Справка



Снимок для обложки альбома Abbey Road был сделан 8 августа 1964 года. Автором фото является фотограф Иэн Макмиллан. Его творение получило такую известность, что даже попавший в кадр зевака по имени Пол Коул стал знаменитым. А припаркованный в момент съемки на обочине Volkswagen Beetle с номером LMW281F позднее был продан с аукциона за 2530 фунтов стерлингов.



В 2011 году обложка альбома заняла 26-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей интернет-издания Music Radar.