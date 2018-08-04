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Главная » Стиль жизни » Культура » Загадки, секреты, тайны. Лучшие книги августа
Загадки, секреты, тайны. Лучшие книги августа
Фото: pxhere.com

Загадки, секреты, тайны. Лучшие книги августа

В августовском книжном обозрении Фокуса — море, которое никто не видит, тайна, которую никто не скрывает, женщина, которая поёт, мужчина, которого два, и маленькая девочка, которую угораздило влюбиться во взрослого парня

Юрий Володарский - 04.08.18 25
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Киевлянин Максим Матковский рассказывает дико смешные и очаровательно страшные сказки об общаге на Нивках. Вышла очередная книга малой прозы Элис Манро; те, кто успел полюбить канадскую нобелиатку, полюбят её ещё больше, те, кто не успел, имеют шанс это сделать. Заглавная героиня Колма Тойбина — ничем не примечательная женщина: для ирландского писателя это идеальный персонаж. Впервые на русском вышел роман турецкого мастера на все руки Зюльфю Ливанели — это и детектив, и триллер, и мелодрама, и сломанные зубы восточного мужчины о крепкий орешек славянской души. Дебютная повесть жительницы Барселоны Юлии Петровой посвящена ребёнку, у которого возникают первые недетские чувства.

Максим Матковский "Секретное море"

"Эксмо",  2018

Кто: 34-летний киевский русскоязычный писатель, уже получивший кучу литературных наград — несколько премий "Дебют", третье место в Русской премии, премию "Лицей", диплом премии Бабеля, призовое место в конкурсе "Без границ". Проза Матковского отличается ярко выраженными индивидуальными чертами: нарочитая простота слога сочетается в ней с причудливой образностью, социальная острота соседствует со сказочными мотивами, а махровый сарказм не отменяет трогательных надежд персонажей на счастливое будущее.

Что: вторая книга писателя. "Эксмо" прочит её в бестселлеры, что маловероятно: для большинства читателей эта проза слишком странная и непривычная.

О чём: об обитателях "общежития швейной фабрики, которую давным-давно закрыли", несчастных существах, влачащих жалкое существование в депрессивном районе раздолбанных хрущёвок. Когда-то эти люди были здоровы и счастливы, но потом что-то пошло не так, и теперь они натуральные зомби. В груди у них чёрные дыры, из которых по ночам их жизненную энергию высасывают чёрные трубочки из старинного чемодана с железными застёжками. А главное, что во всём виновата ведьма.

Как: "Секретное море" — это такая детская страшилка, феерически смешная и на редкость обаятельная. Подобное сочетание примитива и абсурда можно найти у обэриутов, прежде всего в прозе Хармса — не случайно в книге Матковского упоминается его имя. Ещё у "Секретного моря" немало общего с текстами Венедикта Ерофеева, Мамлеева, Горчева, но это лишь отдельные черты; в целом стиль Матковского настолько особенный, что авторство можно установить по двум-трём фразам.

Элис Манро "Тайна, не скрытая никем"

"Азбука", 2017

Кто: канадская писательница, автор исключительно малой прозы, нобелевский лауреат 2013 года.

Что: вот что премия животворящая делает — за последние пять лет на русском вышло уже десять книг Элис Манро. Эта девятая по счёту.

О чём: о вещах обыденных, повседневных, рутинных. О семейных отношениях, в которых бытовые проблемы доминируют над высокими чувствами. О том, из каких мелочей состоит человеческая жизнь, но если порой кажется, что она состоит только из них, то это всего лишь кажется.

Как: проза Манро требует зоркости. В любом из её текстов обыкновенная история может неожиданно превратиться в экстраординарную — в общем, приблизительно как в жизни. Например, заглавный рассказ сборника — это детектив, где имя преступника, виновного в исчезновении девушки-старшеклассницы, так и не будет названо, но внимательный читатель кое-что заподозрит и окажется прав.

Колм Тойбин "Нора Вебстер"

"Фантом пресс", 2018

Кто: ирландский писатель, автор более трёх десятков книг, в том числе 11 романов, лауреат ряда престижных литературных премий (Дублинской, Costa и др.), трижды финалист "Букера".

Что: роман 2014 года, предпоследний по времени.

О чём: Нора Вебстер после смерти мужа пытается наладить свою жизнь, после долгого перерыва устраивается на работу, преодолевает трудности в воспитании двух сыновей-подростков, не без труда находит общий язык с многочисленными родственниками, а ещё занимается пением, и у неё неплохо получается.

Как: обо всём творчестве писателя говорить трудно, это всего лишь второй его роман, переведённый на русский язык, но если судить по "Норе Вебстер" то выйдет, что Тойбин ещё рутинистей Манро. В этом романе полным-полно мелких, порой подспудных конфликтов, но нет ни одного крупного, взгляду любителей экшена зацепиться решительно не за что. В этом вся прелесть романа, но только для тех, кто способен всё это оценить.

Зюльфю Ливанели "История моего брата"

"Эксмо", 2018

Кто: турецкий музыкант, композитор, писатель, кинорежиссёр, общественный и политический деятель. Вот такое редкое сочетание.

Что: роман 2013 года, первая книга Ливанели, переведённая на русский язык.

О чём: к бывшему инженеру-конструктору, а ныне пенсионеру Ахмеду, который что-то знает об убийстве жившей по соседству молодой женщины, заявляется юная стамбульская журналистка, мечтающая написать сенсационный материал. Ахмед, нелюдим, зануда и мизантроп, начисто лишённый способности к сочувствию, сначала не хочет её принимать, но потом снисходит. Организовав общение на своих условиях, он, словно заправская Шахерезада, принимается вечер за вечером рассказывать бойкой девице странную историю любви своего брата-близнеца Мехмеда к психически нездоровой красавице из белорусского Борисова. При этом Ахмед явно что-то скрывает, привирая не только гостье, но и самому себе.

Как: претенциозный, квазиинтеллектуальный, но не слишком хитроумный квест, большинство загадок которого можно разгадать задолго до финала. Хотя сюрприз всё-таки будет.

Юлия Петрова "Солёное имя"

"Радуга", 2018

Кто: русскоязычная писательница-дебютантка из Барселоны.

Что: 170-страничная повесть, основным материалом для которой послужили детские воспоминания автора.

О чём: о перемене участи, о новой стране и новом городе, о том, как девочка по имени Соле (отсюда название романа) постигает неведомый ей прежде мир. Детство в изображении Петровой — это эдемский сад, в котором тихонько созревает роковое запретное яблоко, и это яблоко, конечно же, любовь.

Как: "Солёное имя" очень женская книга. Её настроение можно описать фразой из "Секретного моря": "Оксана стала парикмахершей и мечтала стать маленькой, чтобы мечтать о чём-то другом". Повесть Петровой не только о детстве, о первом чувстве и первых сексуальных переживаниях, но и о тоске по потерянному раю, о несбывшихся мечтах, о наивных надеждах на то, что между взрослым человеком и тем ребёнком, которым он был много лет назад, продолжает существовать невидимая связь.

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