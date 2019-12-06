Цветы жизни. Как в фильме "Малыш Джо" нашли еще одну необычную угрозу человечеству (видео)

Неожиданный фильм «Малыш Джо» был представлен на неделе «Нового британского кино». Это небольшой камерный фантастический и философский фильм рассказал, чем может закончиться любовь к цветам. Корреспондент Фокуса побывал на премьере.

Итак, лаборатория по выведению новых сортов цветов. Естественно, путем генетических модификаций. И гениальная идея ученых создать цветок, который будет требовать постоянной любви, ухода, полива и даже разговоров с ним. При таком подходе он расцветет, и будет выдавать пыльцу, которая через органы обоняния включит в мозге химическую реакцию счастья.

Гениальный прорыв! Колоссальные доходы! Надо ли говорить, что селекционеры предусмотрели не все? Ведь взаимная любовь – это отношения, а в отношениях интерес присутствует у обоих сторон. Зачем цветы счастья нужны людям – понятно. Осталось выяснить, а какие потребности могут возникнуть у самих растений…

Сотрудница лаборатории нелегально приносит один из цветков к себе домой, чтобы холить и лелеять его вместе с сыном. И называет его «маленьким Джо». Теперь у нее два «ребенка»: собственно, сын Джо, и растение, которое тоже нужно любить. Такой себе мелодраматический треугольник вырисовывается.

Кстати, это практически все основные локации фильма: лаборатория и дом. Музыкальное сопровождение очень скупое: барабанные дроби, вой собак, тишина. Реплики главных героев на вес золота: короткие, компактные фразы, вопросы-ответы. Все настроено на минимализм, который только подчеркивает необычность ситуации. И даже некоторую предрешенность сюжета. Люди выпустили на свободу нового «джина», и это не терминатор, это цветок, который просто очень хочет любви.

Большего рассказать об этом фильме невозможно, разве только рассуждать на тему насильно мил не будешь или будешь. Кстати, Эмили Бичем получила Главную женскую роль на Каннском фестивале – 2019. И это дополнительный стимул для просмотра.

«Малыша Джо» нужно смотреть, если:

- Вы соскучились по фантастике

- Вы хотите узнать, как еще, кроме компьютеров можно поработить человечество

- Вам на днях подарили необычайно пахучий букет

«Малыш Джо» не ваш фильм, если:

- Вы не понимаете, как можно в наше время снимать без компьютерной графики

- Вы не доверяете артхаусному кино

- Вас пугает, что в фильме занят всего лишь десяток актеров