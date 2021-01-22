Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили в третий раз

Новый, уже 25-й фильм из серии о Бонде, должен был стать последним в серии картин с Дэниелом Крейгом и уже выйти в прокат. Но, видимо, пока не время.

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы.

Отмечается, что 25-я часть должна была выйти в апреле текущего года, но показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября.

Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом "Настоящий детектив". В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

Сперва премьеру нового фильма об агенте 007 отложили до ноября 2020 года в связи с распространением COVID-19, а потом планировали выпустить в прокат 2 апреля 2021 года.

Ранее певица Билли Айлиш опубликовала видео к заглавной песне саундтрека нового фильма бондианы "Не время умирать".