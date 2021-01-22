Прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда втретє відклали

Новий, уже 25-й фільм із серії про Бонда, повинен був стати останнім у серії картин із Деніелом Крейгом і вже вийти в прокат. Але, мабуть, ще не час.

Прем'єру нового фільму про агента 007 Джеймса Бонда "Не час помирати" (No Time to Die) відклали втретє через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті бондіани.

Зазначається, що 25 частина повинна вийти у квітні цього року, але показ перенесли на півроку. Стрічка вийде на екрани 8 жовтня.

Режисером "Не час помирати" став Кері Фукунага, відомий у роботі над серіалом "Справжній детектив". У картині також зіграли Крістоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Вішоу та Рейф Файнс.

Спершу прем'єру нового фільму про агента 007 відклали до листопада 2020 року в зв'язку з поширенням COVID-19, а потім планували випустити в прокат 2 квітня 2021 року.

Раніше співачка Біллі Айліш опублікувала відео до заголовної пісні саундтрека нового фільму бондіани "Не час помирати".