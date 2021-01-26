Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года (трейлеры)

В список лучших кинолент вошли "Иуда и черный мессия", "Земля кочевников" и другие фильмы.

Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Перечень победителей премии AFI Awards обнародован на сайте организации.

В список лучших кинолент 2020 года вошли "Пятеро одной крови" Спайка Ли, "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга, "Ма Рейни: Мать блюза" Джорджа Вольфа, "Манк" Дэвида Финчера, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Одна ночь в Майами" Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера "Душа", "Звук металла" Дариуса Мардера и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

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В списке сериалов года оказались "Лучше звоните Солу", "Бриджертоны", "Корона", "Птица доброго господа", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Миссис Америка", "Ход королевы", "Тед Лассо" и "Неортодоксальная".

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В начале января американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие кинофильмы и сериалы 2020 года. В частности, лучшим боевиком признана военная драма Спайка Ли "Пятеро одной крови". Исполнитель одной из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике".

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Отметим, ранее Европейская киноакадемия определилась с победителем в номинации "лучший фильм года". Им был названа картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга.

Ранее кинокритики The New York Times назвали лучшие фильмы года. В рейтинг входят "Мартин Иден" режиссера Пьетро Марчелло, "Сити Холл" Фредерика Вайсмана, "Гунда" Виктора Косаковского и другие.