Американський інститут кіномистецтва назвав кращі фільми та серіали 2020 року (трейлери)

У список кращих кінострічок увійшли "Юда і чорний месія", "Земля кочівників" та інші фільми.

Американський інститут кіномистецтва (American Film Insntitute, AFI) назвав кращі фільми та серіали 2020 року. Перелік переможців премії AFI Awards оприлюднений на сайті організації.

У список кращих кінострічок 2020 року увійшли "П'ятеро однієї крові" Спайка Лі, "Юда і чорний месія" Шака Кінга, "Ма Рейні: Матір блюзу" Джорджа Вольфа, "Манк" Девіда Фінчера, "Мінар" Лі Айзека Чуна, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Одна ніч у Маямі" Реджини Кінг, діснеївський мультфільм від Піта Доктера "Душа", "Звук металу" Даріуса Мардера і "Суд над Чиказької сімкою" Аарона Соркіна.

[ + – ]

У списку серіалів року виявилися "Краще подзвонітье Солу", "Бріджертони", "Корона", "Птах доброго Пана", "Країна Лавкрафта", "Мандалорець", "Місіс Америка", "Хід королеви", "Тед Лассо" і "Неортодоксальна".

[ + – ]

На початку січня американська асоціація кінокритиків Critics Choice Association назвала найкращі кінофільми та серіали 2020 року. Зокрема, кращим бойовиком визнана військова драма Спайка Лі "П'ятеро однієї крові". Виконавець однієї з головних ролей у стрічці актор Делрой Ліндо отримав титул "Кращого артиста в бойовику".

[ + – ]

Заззначимо, раніше Європейська кіноакадемія визначилася із переможцем у номінації "кращий фільм року". Ним був названа картина "Ще по одній" данського кінорежисера Томаса Вінтерберга.

Раніше кінокритики The New York Times назвали кращі фільми року. У рейтинг входять "Мартін Іден" режисера П'єтро Марчелло, "Сіті Хол" Фредеріка Вайсмана, "Гунда" Віктора Косаківського та інші.