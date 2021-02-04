На экраны кинотеатров Украины вернутся трилогии "Хоббит" и "Властелин колец"

"Хоббит" будет выходить на экраны в 2D-формате и в дубляже, а "Властелин колец" – на языке оригинала и в формате IMAX

В четверг, 4 февраля, на большие экраны в Украине возвращаются трилогии "Хоббит" и "Властелин колец". Об этом сообщила руководитель отдела рекламы Kinomania LLC Анна Бойко.

По ее словам, сперва зрители увидят фильмы "Хоббит: Неожиданное путешествие" и "Властелин колец: Братство кольца", плсде чего еженедельно будет выходить следующая часть трилогии.

"Хоббит" будет выходить на экраны в 2D-формате и в дубляже, а "Властелин колец" – на языке оригинала и в формате IMAX.

[ + – ] Режиссером "Хоббита", как и режиссером "Властелина колец", выступил Питер Джексон Фото: Открытые источники

Первый фильм серии "Властелин колец" вышел в прокат кинотеатров в 2001 году. Сюжет разворачивается вокруг застенчивого хоббита Фродо Бэггинса, который становится обладателем золотого кольца, даже не догадываясь, что оно является секретом выживания (или порабощения) всего мира.

В сопровождении волшебника, эльфа, гнома, двух мужчин и трех верных друзей-хоббитов он отправляется в непростое путешествие ради спасения земли и тех, кого он любит.

Режиссер всех шести лент – Питер Джексон, а главные роли исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккелен, Шон Эстин, Виго Мортенсен, Орландо Блум, Джон Рис-Дэвис, Эванджелин Лилли, Ричард Армитедж, Люк Эванс, Мартин Фриман и другие.

Как сообщалось ранее, впервые в истории премии "Оскар" номинации и претендентов объявили виртуально из-за ограничительных мер во время пандемии.

78-я церемония вручения награды "Золотой глобус" пройдет 28 февраля.

Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — в 2020 году получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".