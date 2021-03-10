Осужденного за смертельное ДТП Ефремова номинировали на кинопремию

Если актеру достанется приз, то награду за него получит кто-то из его коллег.

Российского артиста Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП, номинировали на престижную кинопремию "Ника".

Об этом сообщается на сайте премии.

Отмечается, что Ефремов выдвинут в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за съемки в фильме "Француз" Андрея Смирнова.

Конкуренцию в категории ему составят Александр Балуев и Евгений Цыганов.

Главный редактор премии Ирина Ильичева рассказала РИА Новости, что в номинации Ефремова нет ничего предосудительного, так как "Ника" не является "Страшным судом, где решается, кому в рай, кому в ад".

Ирина Ильичева в беседе с "Открытыми медиа" добавила, что "мы все не без греха, и с каждым из нас может все что угодно произойти".

Если Ефремову достанется приз, то награду за него получит кто-то из его коллег.

В этом году определятся лауреаты премии сразу за два года: 2020 и 2019.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Ему предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.