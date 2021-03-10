Засудженого за смертельну ДТП Єфремова номінували на кінопремію

Якщо акторові дістанеться приз, то нагороду за нього отримає хтось із його колег.

Російського артиста Михайла Єфремова, який відбуває тюремний термін за смертельну ДТП, номінували на престижну кінопремію "Ніка".

Про це повідомляється на сайті премії.

Зазначається, що Єфремов висунутий у категорії "Краща чоловіча роль другого плану" за зйомки у фільмі "Француз" Андрія Смирнова.

Конкуренцію в категорії йому складуть Олександр Балуєв і Євген Циганов.

Головний редактор премії Ірина Іллічова розповіла РІА Новини, що в номінації Єфремова немає нічого поганого, тому що "Ніка" не є "Страшним судом, де вирішується, кому в рай, а кому в пекло".

Ірина Іллічова в бесіді з "Відкритими медіа" додала, що "ми всі не без гріха, і з кожним з нас може все що завгодно статися".

Якщо Єфремову дістанеться приз, то нагороду за нього отримає хтось із його колег.

Цього року визначаться лауреати премії відразу за два роки: 2020 і 2019.

Нагадаємо, що ввечері 8 червня 2020 року близько 23:00 у центрі Москви російський актор Михайло Єфремов у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП. Водій фургона, у який влетів Єфремов, 53-річний співробітник служби доставки Сергій Захаров, помер у лікарні. На початку вересня Єфремов визнав провину в смертельній ДТП.

8 вересня в суді Єфремова визнали винним і засудили до 8 років позбавлення волі. Єфремов заявив, що не згоден з вироком суду і хоче його перегляду.

22 жовтня Мосміськсуд пом'якшив Єфремову вирок у справі про смертельну ДТП. Йому належить провести 7,5 років у колонії загального режиму замість початкових 8 років.