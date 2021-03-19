Церемонию вручения "Оскара" проведут в очном формате: номинантам сделают ПЦР-тесты

Организаторы церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате.

Церемония вручения кинопремии "Оскар", назначенная на 25 апреля, состоится в очном формате в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.

Организаторы церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате.

В частности, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать четкие инструкции в зависимости от того, из какого города они приехали на "Оскар".

"Мы рассматриваем это мероприятие как активную съемочную площадку со специально разработанными периодами тестирования, чтобы гарантировать самые свежие результаты, включая выездную группу по безопасности COVID-19 с возможностью проведения ПЦР-тестов", – сказали в киноакадемии.

При этом организаторы мероприятия отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Отметим, ранее американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар". Лидером по количеству номинаций стала картина "Манк" режиссера Девила Финчера о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн". Она претендует на 10 статуэток.

При этом власти Китая запретили местным СМИ транслировать церемонию вручения кинопремии "Оскар".