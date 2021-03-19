Церемонію вручення "Оскара" проведуть в очному форматі: номінантам зроблять ПЛР-тести

Організатори церемонії пообіцяли, що вона відбудеться в безпечному для учасників форматі.

Церемонія вручення кінопремії "Оскар", призначена на 25 квітня, відбудеться в очному форматі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на відкритий лист організаторів заходу номінантам.

Організатори церемонії пообіцяли, що вона відбудеться в безпечному для учасників форматі.

Зокрема, на заході буде організована система експрес ПЛР-тестів на коронавірус, а учасники будуть зобов'язані дотримуватися чітких інструкцій залежно від того, з якого міста вони приїхали на "Оскар".

"Ми розглядаємо цей захід як активний знімальний майданчик зі спеціально розробленими періодами тестування, щоб гарантувати найсвіжіші результати, враховуючи виїзну групу з безпеки COVID-19 із можливістю проведення ПЛР-тестів", — сказали в кіноакадемії.

При цьому організатори заходу зазначають, що варіант з участю в церемонії за допомогою Zoom не передбачений.

Зазначимо, раніше американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар". Лідером за кількістю номінацій стала картина "Манк" режисера Девіла Фінчера про сценариста Германа Дж. Манкевича і його робота над сценарієм фільму "Громадянин Кейн". Вона претендує на 10 статуеток.

При цьому влада Китаю заборонила місцевим ЗМІ транслювати церемонію вручення кінопремії "Оскар".