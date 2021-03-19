Церемонію вручення "Оскара" проведуть в очному форматі: номінантам зроблять ПЛР-тести
Організатори церемонії пообіцяли, що вона відбудеться в безпечному для учасників форматі.
Церемонія вручення кінопремії "Оскар", призначена на 25 квітня, відбудеться в очному форматі в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на відкритий лист організаторів заходу номінантам.
Організатори церемонії пообіцяли, що вона відбудеться в безпечному для учасників форматі.
Зокрема, на заході буде організована система експрес ПЛР-тестів на коронавірус, а учасники будуть зобов'язані дотримуватися чітких інструкцій залежно від того, з якого міста вони приїхали на "Оскар".
"Ми розглядаємо цей захід як активний знімальний майданчик зі спеціально розробленими періодами тестування, щоб гарантувати найсвіжіші результати, враховуючи виїзну групу з безпеки COVID-19 із можливістю проведення ПЛР-тестів", — сказали в кіноакадемії.
При цьому організатори заходу зазначають, що варіант з участю в церемонії за допомогою Zoom не передбачений.
Зазначимо, раніше американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар". Лідером за кількістю номінацій стала картина "Манк" режисера Девіла Фінчера про сценариста Германа Дж. Манкевича і його робота над сценарієм фільму "Громадянин Кейн". Вона претендує на 10 статуеток.
При цьому влада Китаю заборонила місцевим ЗМІ транслювати церемонію вручення кінопремії "Оскар".