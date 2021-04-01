Пропавшую семь месяцев назад лауреатку "Эмми" нашли мертвой: ее завалило мусором (фото)

У женщины были проблемы с психикой после смерти матери. Она начала накапливать мусор в своей квартире.

Пропавшая 66-летняя обладательница премии "Эмми", художница-постановщица Эвелин Сакаш была найдена мертвой в своей квартире в Квинсе, США. Об этом сообщает Mirror.

Тело Сакаш нашла сестра Эллен Браун под горой мусора в кухне. Она пришла к ней домой вместе с работниками клининговой компании, чтобы убрать нечистоты в доме.

Она рассказала, что около года назад у Сакаш начались психические проблемы из-за смерти их матери. Женщина находилась в тяжелой депрессии, а потом начала накапливать мусор и забивать отходами весь дом. Вероятно, на Сакаш упала гора мусора, которая зажала ее и которого она не смогла выбраться.

В последний раз Эвелин видели живой 30 сентября 2020 года. Полиция посещала ее квартиру как минимум дважды за последние семь месяцев, но не обнаруживала ее тело.

По данным городской судебно-медицинской экспертизы, Сакаш умер естественной смертью от артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

"Это просто ужасно. У нее была полноценная жизнь. Она была необычайно талантлива. У нее был блестящий ум. Я не хочу, чтобы мою сестру запомнили такой, какой ее нашли", – сказала Браун.

В 2003 году она выиграла "Эмми" за фильм "Между львами". Сакаш работала над фильмами "Русалки" 1990 года и "Все еще Элис" 2014 года.

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