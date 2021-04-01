Лауреатку "Еммі", яка зникла сім місяців тому, знайшли мертвою: її завалило сміттям (фото)

У жінки були проблеми з психікою після смерті матері. Вона почала збирати сміття у своїй квартирі.

Зникла 66-річна володарка премії "Еммі", художниця-постановниця Евелін Сакаш була знайдена мертвою в своїй квартирі в Квінсі, США. Про це повідомляє Mirror.

Тіло Сакаш знайшла сестра Еллен Браун під горою сміття в кухні. Вона прийшла до неї додому разом із працівниками клінінгової компанії, щоб прибрати сміття в будинку.

Вона розповіла, що майже рік тому у Сакаш почалися психічні проблеми через смерть їхньої матері. Жінка перебувала у важкій депресії, а потім почала збирати сміття і забивати відходами весь будинок. Ймовірно, на Сакаш впала гора сміття, яка затиснула її і через яку вона не змогла вибратися.

Востаннє Евелін бачили живою 30 вересня 2020 року. Поліція відвідувала її квартиру мінімум двічі за останні сім місяців, але не виявляла її тіло.

За даними міської судово-медичної експертизи, Сакаш помер природною смертю від артеріосклеротичного серцево-судинного захворювання.

"Це просто жахливо. У неї було повноцінне життя. Вона була надзвичайно талановита. У неї був блискучий розум. Я не хочу, щоб мою сестру запам'ятали такою, якою її знайшли", — сказала Браун.

У 2003 році вона виграла "Еммі" за фільм "Між левами". Сакаш працювала над фільмами "Русалки" 1990 року і "Все ще Еліс" 2014 року.

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