Российскому актеру Оскару Кучере запрещен въезд в Украину

Как утверждают пограничники, актер незаконно посещал оккупированный Крым и пытался покинуть территорию Украины рейсом Киев-Варшава

Украинские пограничники запретили российскому гастролеру въезд на территорию нашей страны сроком на три года, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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По данным силовиков, гражданин России 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране.

При попытке покинуть территорию Украины пограничники установили факт незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

"Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом Киев-Варшава. После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в сообщении.

Помимо этого, правоохранители готовят обращение в Государственную миграционную службу с целью аннулировать нарушителю украинского законодательства вид на жительство в Украине.

Как сообщает издание Украинская правда, нарушителем оказался российский актер и телеведущий Оскар Кучера. Накануне звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Менты" и "Солдаты" представлял в Одессе свой литературно-драматический проект.

Ранее Фокус рассказывал, что рэпер Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта. Согласно законодательству, под запрет попадает трансляция песен и других произведений, а также гастроли лица из списка.

Также Фокус сообщал, что российский певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" Минкульта. Артист был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, 23 июня. А через несколько дней Филипп Киркоров был удален из "черного списка" Минкульта по инициативе СБУ для "дополнительной обработки данных".