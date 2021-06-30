Російському актору Оскару Кучеру заборонений в'їзд в Україну

Як стверджують прикордонники, актор незаконно відвідував окупований Крим і намагався покинути територію України рейсом Київ-Варшава.

Українські прикордонники заборонили російському гастролеру вʼїзд на територію нашої країни терміном на три роки, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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За даними силовиків, громадянин Росії 1974 року народження прибув в Україну, маючи дозвіл на проживання в нашій країні.

Пд час спроби покинути територію України прикордонники встановили факт незаконного відвідування окупованого Росією Криму.

"Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, покинув Україну рейсом Київ-Варшава. Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику вʼїзд на територію нашої держави, відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці готують звернення в Державну міграційну службу з метою анулювати порушнику українського законодавства вид на проживання в Україні.

Як повідомляє видання Українська правда, порушником виявився російський актор і телеведучий Оскар Кучера. Напередодні зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Менти" та "Солдати" представляв в Одесі свій літературно-драматичний проект.

Раніше Фокус розповідав, що репер Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Згідно із законодавством, під заборону потрапляє трансляція пісень та інших творів, а також гастролі особи зі списку.

Також Фокус повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров був внесений до "чорного списку" Мінкульту. Артист був внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, 23 червня. А через кілька днів Філіп Кіркоров був видалений з "чорного списку" Мінкульту з ініціативи СБУ для "додаткової обробки даних".