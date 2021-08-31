Украина теряет таланты. Ольга Сумская рассказала, почему это происходит
"Статистика уезжающих из страны ужасающая", — с болью говорит знаменитая актриса.
В эксклюзивном интервью Фокусу Ольга Сумская рассказала, где, по ее мнению, власть не дорабатывает. Это два направления: культура и спорт. Не создаются доступные условия для развития личности, поэтому люди предпочитают уезжать.
"Я не вижу волевых решений власти в поддержке культуры и спорта. Безусловно, мы благодарны нашим спортсменам, но могло быть и больше олимпийских медалей, если бы государство активнее поддерживало спорт. А также кино, классическую музыку, живопись — те основополагающие направления, которые формируют культуру в человеке.
Раньше были бесплатные кружки для талантов, потому что не все способны заплатить за дорогостоящие курсы: государство думало о доступности этих услуг. А сейчас талантливые кадры уезжают из страны. Та статистика, которую я сейчас вижу, ужасающая", — констатирует актриса.
Напомним, накануне Дня Независимости стало известно, что первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл сменила гражданство. Однако ее золотая медаль все равно остается в олимпийской копилке Украины.