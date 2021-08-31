Україна втрачає таланти. Ольга Сумська розповіла, чому це відбувається

"Статистика людей, які виїжджають із країни жахлива", — з болем говорить знаменита актриса.

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Ольга Сумська розповіла, де, на її думку, влада не допрацьовує. Це два напрямки: культура і спорт. Не створюються доступні умови для розвитку особистості, тому люди вважають за краще виїжджати.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я не бачу вольових рішень влади в підтримці культури і спорту. Безумовно, ми вдячні нашим спортсменам, але могло бути і більше олімпійських медалей, якби держава активніше підтримувала спорт. А також кіно, класичну музику, живопис — ті основоположні напрямки, які формують культуру в людині.

Раніше були безкоштовні гуртки для талантів, тому що не всі здатні заплатити за дорогі курси: держава думала про доступність цих послуг. А зараз талановиті кадри виїжджають з країни. Та статистика, яку я зараз бачу, жахлива", — констатує актриса.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності стало відомо, що перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл змінила громадянство. Однак її золота медаль все одно залишається в олімпійській скарбничці України.