"Несколько лет мы были врагами". Ольга Сумская откровенно рассказала о режиссере "Роксоланы"

Украинский режиссер Борис Небиеридзе за несколько лет до сериала "Роксолана" выгнал Ольгу Сумскую с главной роли в своем фильме "Горы дымят (1988), заменив на другую актрису. Сумская могла после этого и не сыграть знаковую для себя роль "императрицы турок".

Актриса впервые рассказала об этом конфликте накануне своего 55-летия в эксклюзивном интервью Фокусу.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я снималась у режиссера Бориса Небиеридзе в фильме "Горы дымят" (1988). Мне было 22 года, там были заняты моя сестра Наталья Сумская, Иван Гаврилюк и другие замечательные артисты. Но через три дня съемок в Карпатах режиссер решил заменить исполнительницу главной роли! Для меня это был удар. Почему? Мне все не нравилось на площадке. Костюм, лошадь, которая была размером с пони — при моем росте 1 м 78 см у меня ноги волочились по земле. Мне неудобно на ней было скакать. Сейчас я бы с удовольствием поджала их и понеслась, а тогда была вспыльчивой максималисткой и могла сказать в лицо режиссеру все, что думаю.

Важно

Императрица турок. Как Роксолана и другие украинские жены султанов управляли Османской империей

Теперь я научилась толерантности и дипломатии. А тогда не срослось — Борис меня снял с роли в этой мелодраме. Я несколько лет с ним не общалась, мы были фактически врагами. Как вдруг узнаю в коридоре Дома кино, встретив там Раису Недашковскую, мою прекрасную коллегу, про кастинг на "Роксолану". Она мне: "Что стоишь — беги к телефону, звони второму режиссеру, проси у Бори, чтобы он тебя пробовал, потому что ты — Роксолана!" Это засело мне в душу. Я наступила на горло честолюбию и позвонила второму режиссеру Ире Иващенко: "Ирочка, хочу встретиться с Борисом и попробовать себя в роли Роксоланы". Она мне: "Оля, ты с ума сошла?! Вы не общаетесь несколько лет!" — "А ты, — говорю, — попробуй. Думаю, уже страсти улеглись. Лично я не держу никакой обиды и делаю шаг навстречу". Важно сделать этот первый решительный шаг… с парашютом!

Важно

ТОП-10 сериалов Независимой Украины

Она поговорила с Борисом и на следующий день мне назначили встречу. Это были невероятные пробы! Эмоциональные, со слезами. Борис дал мне сцену расставания с женихом. Крымские татары украли мою героиню со свадьбы. А потом она встретилась с женихом в Турции, спустя много лет — по версии книги Осипа Назарука. Роксолана надрывно кричит: "Мое сердце уже не с тобой! Я люблю Сулеймана!" А внутри меня фраза: "Сейчас или никогда!" Боря говорит "Стоп камера" и произносит сакраментальную фразу (он грузин, поэтому она звучит колоритно, с небольшим южным акцентом): "Я ее нашел! Вот моя Роксолана!" На эту роль было больше 200 претенденток. Но он ждал, не утверждал. И я ему благодарна за эту роль — за такой подарок судьбы".