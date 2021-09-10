"Кілька років ми були ворогами". Ольга Сумська відверто розповіла про режисера "Роксолани"

Український режисер Борис Небієрідзе за кілька років до серіалу "Роксолана" вигнав Ольгу Сумську з головної ролі у своєму фільмі "Гори димлять (1988), замінивши на іншу актрису. Сумська могла після цього і не зіграти знакову для себе роль "імператриці турків".

Актриса вперше розповіла про цей конфлікт напередодні свого 55-річчя в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

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"Я знімалася в режисера Бориса Небієрідзе у фільмі "Гори димлять" (1988). Мені було 22 роки, там були зайняті моя сестра Наталя Сумська, Іван Гаврилюк та інші чудові артисти. Але через три дні зйомок у Карпатах режисер вирішив замінити виконавицю головної ролі! Для мене це був удар. Чому? Мені все не подобалося на майданчику. Костюм, кінь, який був розміром з поні — при моєму зрості 1 м 78 см у мене ноги волочилися по землі. Мені незручно на ньому було скакати. Зараз я б із задоволенням стиснула їх і понеслась, а тоді була запальною максималісткою і могла сказати в обличчя режисерові все, що думаю.

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Тепер я навчилася толерантності і дипломатії. А тоді не зрослося — Борис мене зняв з ролі в цій мелодрамі. Я кілька років з ним не спілкувалася, ми були фактично ворогами. Як раптом дізнаюся в коридорі Будинку кіно, зустрівши там Раїсу Недашківську, мою прекрасну колегу, про кастинг на "Роксолану". Вона мені: "Що стоїш — біжи до телефону, телефонуй другому режисерові, проси в Борі, щоб він тебе пробував, тому що ти — Роксолана!" Це засіло мені в душу. Я наступила на горло честолюбства і зателефонувала другому режисерові Ірині Іващенко: "Ірочко, хочу зустрітися з Борисом і спробувати себе в ролі Роксолани". Вона мені: "Олю, ти з глузду з'їхала?! Ви не спілкувалися кілька років!" — "А ти, — кажу, — спробуй. Думаю, вже пристрасті вляглися. Особисто я не тримаю ніякої образи і роблю крок назустріч". Важливо зробити цей перший рішучий крок ... з парашутом!

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Вона поговорила з Борисом, і наступного дня мені призначили зустріч. Це були неймовірні проби! Емоційні, зі сльозами. Борис дав мені сцену розставання з нареченим. Кримські татари вкрали мою героїню з весілля. А потім вона зустрілася з нареченим у Туреччині, через багато років — за версією книги Осипа Назарука. Роксолана надривно кричить: "Моє серце вже не з тобою! Я люблю Сулеймана!" А всередині мене фраза: "Зараз або ніколи!" Боря каже "Стоп камера" і вимовляє сакраментальну фразу (він грузин, тому вона звучить колоритно, з невеликим південним акцентом): "Я її знайшов! Ось моя Роксолана!" На цю роль було понад 200 претенденток. Але він чекав, коли затверджував. І я йому вдячна за цю роль — за такий подарунок долі".