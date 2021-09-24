Драматическая лента киевского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" поборется за попадание в пятерку номинантов в категории "Международный полнометражный фильм".

Фильм "Плохие дороги" ("Погані дороги") авторства режиссера из Киева Натальи Ворожбит представит Украину на премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил "Украинский оскаровский комитет" по итогам заседания.

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Оригинальная версия фильма состоит из пяти новелл, однако на попадание в шорт-лист будет претендовать международная версия с укороченным хронометражем, состоящая из четырех частей, уточнил в комментарии "Укринформу" глава комитета Алик Шпилюк.

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Лента Натальи Ворожбит в ходе голосования в комитете получила 5 голосов и 3 дополнительных бала. Эксперты учли, что мировая премьера "Плохих дорог" состоялась на Венецианском фестивале в программе "Неделя критики" в 2020 году, где фильм был отмечен второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "наиболее инновационный фильм конкурса".

"Плохие дороги" — о чем фильм?

События ленты происходят на дорогах Востока Украины в 2015 году. По словам пресс-службы комитета, каждая из новелл рассказывает о "сильных отношениях между людьми, которые возникают на фоне войны".

"Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти, нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных. Первая история происходит на украинском блокпосту, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местную девушку, которую пытается сдержать ее бабушка. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить ущерб ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все", — говорится в сообщении комитета.

[ + – ] "Плохие дороги", трейлер

Какие фильмы могли представить Украину на "Оскаре"?

"Стоп-Земля" (Катерина Горностай) — 3 голоса и 3 дополнительных балла;

[ + – ] "Стоп-Земля", трейлер

"Отблеск" ("Відблиск", Валентин Васянович) — 2 голоса и 2 дополнительных балла;

[ + – ] "Отблеск", трейлер

"Носорог" ("Носоріг", Олег Сенцов) — 1 голос и 2 дополнительных балла;

[ + – ] "Носорог", трейлер

"Почему я живой" ("Чому я живий", Виллен Новак) — 0 голосов и 0 дополнительных баллов.

[ + – ] "Почему я живой", трейлер

Когда пройдет церемония "Оскар-2022"?

94-я церемония награждения премии Американской киноакадемии пройдет 27 марта 2022 года. Для того, чтобы украинский фильм "Плохие дороги" попал в пятерку номинантов на лучший иностранный фильм, эксперты должны будут сначала отобрать его в лонг-лист премии, а потом и в шорт-лист.

В 2021 году награду за лучший иностранный фильм получила лента датчанина Томаса Винтерберга "Еще по одной".

Напомним, ранее Фокус сделал подборку самых ожидаемых фильмов этой осени. В список, в частности, попала лента о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда.

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