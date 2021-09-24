"Погані дороги". Україна висунула на Оскар фільм про Донбас (трейлер)

Драматична стрічка київської режисерки Наталії Ворожбит побореться за потрапляння в п'ятірку номінантів у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Фільм "Погані дороги" авторства режисерки з Києва Наталії Ворожбит представить Україну на премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомив "Український оскарівський комітет" за підсумками засідання.

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Оригінальна версія фільму складається з п'яти новел, проте на потрапляння в шорт-лист претендуватиме міжнародна версія з укороченим хронометражем, що складається з чотирьох частин, уточнив у коментарі "Укрінформу" глава комітету Алік Шпилюк.

Стрічка Наталії Ворожбит під час голосування в комітеті отримала 5 голосів і 3 додаткові бали. Експерти врахували, що світова прем'єра "Поганих доріг" відбулася на Венеціанському фестивалі в програмі "Тиждень критики" в 2020 році, де фільм був нагороджений другою за престижністю нагородою — премією Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційний фільм конкурсу".

"Погані дороги" — про що фільм?

Події стрічки відбуваються на дорогах Сходу України в 2015 році. За словами пресслужби комітету, кожна з новел розповідає про "сильні стосунки між людьми, які виникають на тлі війни".

"Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Перша історія відбувається на українському блокпосту, де затримують збройного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину, яку намагається стримати її бабуся. Третя новела про утримання в полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати збиток її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються забрати в неї все", — йдеться в повідомленні комітету.

[ + – ] "Погані дороги", трейлер

Які фільми могли представити Україну на "Оскарі"?

"Стоп-Земля" (Катерина Горностай) — 3 голоси і 3 додаткові бали;

[ + – ] "Стоп-Земля", трейлер

"Відблиск" (Валентин Васянович) — 2 голоси і 2 додаткові бали;

[ + – ] "Відблиск", трейлер

"Носоріг" (Олег Сенцов) — 1 голос і 2 додаткові бали;

[ + – ] "Носоріг", трейлер

"Чому я живий" (Вілен Новак) — 0 голосів та 0 додаткових балів.

[ + – ] "Чому я живий", трейлер

Коли відбудеться церемонія "Оскар-2022"?

94-а церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії відбудеться 27 березня 2022 року. Для того, щоб український фільм "Погані дороги" потрапив до п'ятірки номінантів на кращий іноземний фільм, експерти повинні будуть спочатку відібрати його в лонг-лист премії, а потім і в шорт-лист.

У 2021 році нагороду за кращий іноземний фільм отримала стрічка данця Томаса Вінтерберга "Ще по одній".

Нагадаємо, раніше Фокус зробив добірку найбільш очікуваних фільмів цієї осені. До списку, зокрема, потрапила стрічка про пригоди британського шпигуна Джеймса Бонда.

Також ми повідомляли, що в Голлівуді хочуть зняти римейк фільму "Охоронець" з Бейонсе або Ріанною у головній ролі.