У Голлівуді хочуть перезняти культовий фільм "Тілоохоронець"

Не виключено, що роль співачки, яка страждає від переслідувань сталкера, виконає Бейонсе або Ріанна

Стало відомо, що плани перезняти культову драму "Тілоохоронець" знову на порядку денному в голлівудських продюсерів. Однак, нелегко вибрати актрису на головну роль. Про це пише Variety.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

В оригінальному фільмі 1992 року головні ролі виконували Вітні Г'юстон і Кевін Костнер. Плани перезняти картину плекалися в Голлівуді з 2011 року, але було важко знайти настільки харизматичних героїв. Адже головна героїня повинна не тільки бути хорошою актрисою, але і талановитою співачкою. До того ж потрібно знайти пісню, яка зможе конкурувати з хітом I Will Always Love You.

[ + – ] Кадр з фільму "Тілоохоронець" Фото: Скриншот

До слова, творець і перший виконавець цієї пісні, кантрі-ікона Доллі Партон отримала шість мільйонів доларів авторських відрахувань.

Ходять чутки, що роль співачки Рейчел Маррон можуть виконати Ріанна або Бейонсе. Але висловлювалися припущення, що ця роль може дістатися Карді Бі.

А Френка Фармера, колишнього агента секретної служби США, який став тілоохоронцем, може зіграти Ченнінг Тейтум або Раян Рейнольдс.

Але поки в Голлівуді ситуацію з ремейком "Тілоохоронця" не коментують.

Оригінальний сценарій був написаний у середині 1970-х, і призначався для Стіва Макквіна і Даяни Росс, але тоді ця ідея провалилася. Сценарій пролежав на полиці понад 20 років, перш ніж за ним був знятий фільм.

Історія кохання охоронця і його клієнтки, відомої співачки і суперзірки, зібрала в прокаті понад 410 мільйонів доларів, при тому, що зйомки обійшлися в скромні 25 мільйонів. Пісні з фільму стали хітами, а сам він отримав одночасно номінації на "Оскар", "Греммі", MTV Movie award і "Золоту малину".