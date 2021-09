В Голливуде хотят переснять культовый фильм "Телохранитель"

Не исключено, что роль певицы, страдающей от преследований сталкера, исполнит Бейонсе, или Рианна

Стало известно, что планы переснять культовую драму "Телохранитель" снова на повестке дня у голливудских продюсеров. Однако нелегко выбрать актрису на главную роль. Об этом пишет Variety.

В оригинальном фильме 1992 года главные роли исполняли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Планы переснять картину лелеялись в Голливуде с 2011 года, но было тяжело найти настолько харизматичных героев. Ведь главная героиня должна не только быть хорошей актрисой, но и талантливой певицей. К тому же нужно найти песню, которая сможет конкурировать с хитом I Will Always Love You.

[ + – ] Кадр из фильма "Телохранитель" Фото: Скриншот

К слову, создательница и первая исполнительница этой песни, кантри-икона Долли Партон получила шесть миллионов долларов авторских отчислений.

Ходят слухи, что роль певицы Рэйчел Маррон могут исполнить Рианна, или Бейонсе. Но высказывались предположения, что эта роль может достаться Карди Би.

А Фрэнка Фармера, бывшего агента секретной службы США, ставшего телохранителем, может сыграть Ченнинг Татум, или Райан Рейнольдс.

Но пока в Голливуде ситуацию с ремейком "Телохранителя" не комментируют.

Оригинальный сценарий был написан в середине 1970-х, и предназначался для Стива МакКуина и Дайаны Росс, но тогда эта идея провалилась. Сценарий пролежал на полке более 20 лет, прежде, чем по нему был снят фильм.

История любви телохранителя и его клиентки, известной певицы и суперзвезды собрала в прокате более 410 миллионов долларов, притом, что съемки обошлись в скромные 25 миллионов. Песни из фильма стали хитами, а сам он получил одновременно номинации на "Оскар", "Грэмми", MTV Movie award и "Золотую малину".