Украинский космос. Первая украинская биеннале цифрового и медиаискусства "30 лет Свободы"

В прошлом номере Фокуса в статье "Цифровое бессмертие" мы подробно разбирали новые технологии, при помощи которых состоялась премьера голографического ролика с певцом и музыкантом Кузьмой на концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины. Продолжая тему, сегодня поговорим об открывшейся в столице биеннале цифрового и медиаискусства.

Выставка расположилась в галерее Artarea, где представлены инсталляции, VR и NFT-экспонаты. Всего 50 работ художников из Испании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Португалии, Шотландии, Румынии, Ирана, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи и Украины.

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Испанец Юрий Лех Полански, международный куратор биеннале, так представил основную тему: "Медиа и цифровые технологии меняют мир. Появление "человека цифрового" несет свободу и опасность, поэтому сегодня именно диджитал и медиахудожники могут как никто другой исследовать уровни свободы в новой системе координат. Искусство — это дух эпохи, отпечаток конкретного времени. Общественные протесты, карантин привели к скачку диджитализации всех процессов. Сегодня искусство служит новым инструментом коммуникации и говорит с нами современным языком на всех уровнях восприятия, на внешнем и подсознательном".

[ + – ] Удивило видео, которое демонстрировалось по периметру зала. Здание на фото ненастоящее, хотя выглядит именно так Фото: Марина Брикимова

На экспозиции поразило видео как соединение "внешнего и подсознательного", когда по периметру огромного зала демонстрировалось кино, а ты находишься в центре некоего мира — космоса, города, сада, в зависимости от транслирующейся панорамы. Это рождало ощущение сна наяву.

Народ бросился за массивными виртуальными очками, лежащими на столе. Из шести видеопроектов запомнились свободно дрейфующие кораллы во Вселенной и вечеринка с эффектом присутствия: в очках ты мог вертеть головой и видеть то, что находится спереди и сзади, — барную стойку и диджея.

Среди украинского видеоарта отметим поэтический фильм Олега Шупляка. Свои 60 живописных полотен он соединил в видео "Украинский космос", где хата — это колыбель для малыша, привязанная к звездам, лапы елей разделяются и превращаются в летящих журавлей, пашня приобретает черты лежащей красавицы в платке из ветвей, а макушка ребенка становится крутящейся Вселенной. Это настолько очаровывало, что многие зрители по нескольку раз смотрели это чудо-видео.

[ + – ] "ВЕЛКАМ ИЛОН МАСК" Художник Олег Харч создал арт-объект на случай приезда Илона Маска в Украину Фото: Марина Брикимова

На втором этаже нас встретил жизнерадостный украинский художник Олег Харч. На стене было нечто вроде арт-иконостаса с круглыми портретами покорителей космоса, убранными рушниками, на которых вместо обычных узоров красовались ракеты и спутники. Но главная вещь Харча называлась "Велкам Илон Маск" — это огромный поднос, укрытый рушником с портретом Маска, а сверху — каравай в виде трех ракет. Художник специально взял его в руки, чтобы продемонстрировать в действии. "Приезжает к нам в Украину Илон Маск, — говорит Харч, — а мы его встречаем хлебом-солью: это тройной каравай в форме одной из первых ракет Space X. Рушник и хлеб — приветствие по нашей украинской традиции". Торжественная пауза. "Фотографируйте быстрее, — хрипло проговорил художник, — а то держать в руках тяжело". Что касается Доски Космического Почета, то Харч так объяснил идею: "Это лично мой реестр космонавтов: половина советских, половина американских и наш украинский Леонид Каденюк, который всю жизнь готовился летать на советских кораблях, а полетел на "Шатле". Что касается собственного стиля, то Олег разъяснил: "Я объединяю в своем творчестве неонаив и диджитал-арт — у меня QR-код под каждой картиной на ссылку, где записан трек со звуками, которые, возможно, слышат космонавты в космосе. Треки длиной от 40 сек. до 20 мин.". Мы послушали — что-то вроде нью-эйдж: тягучие электронные пассажи, перекрываемые морзянкой, они неплохо погружали в космическую атмосферу.

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"Терра Нулис" ("Нулевая земля") испанца Патси Араухо: цифровой фильм на экране показывал магическое творение Земли: почва булькала, словно живая биомасса, и обретала знакомую нам форму. Все это наблюдалось с мягких подушек из темноты, так что зрители чувствовали себя демиургами, причастными к творению планеты.

В соседней комнате демонстрировалось удивительное видео "Пожиратели лотоса" француженки Сандрин Дюмье. Не очень понятно, как происходящее в виртуальных очках связано с названием фильма, но зрелище завораживало: рядом с тобой плавали красивые обнаженные купальщицы, играющие под водой со скатами. Изображение было монохромным, но от этого не пропадала острота восприятия происходящего, особенно когда огромный скат проплывал мимо и его длинный хвост касался твоего бока.

[ + – ] Ажиотаж породил интерактивный экспонат Metamorphy француженки Анаис Мед тен Анкст. Прикасаясь к ткани на экране, зрители наблюдали вокруг своих рук разноцветные, меняющиеся поля Фото: Марина Брикимова

В следующей комнате ты вводишь на приборный экран свои данные: рост, вес, пол — и получаешь виртуального двойника определенного цвета. Мой получился сине-фиолетовым (проект Siamesse испанца Адольфо Санчеса).

Небольшой ажиотаж породил интерактивный экспонат Metamorphy француженки Анаис Мед тен Анкст. Прикасаясь к ткани на круглом экране, ты видишь вокруг своих рук разноцветные, меняющиеся поля. "Проект, который я представляю, — это произведение о взаимодействии человека и окружающей среды, — рассказывает художница о своем экспонате. — Взаимодействие проходит через прикосновение — мы приглашаем людей трогать экран из ткани и видеть реакцию на это касание".

"Появление "человека цифрового" несет свободу и опасность. Диджитал и медиа­ху­дож­ники могут как никто другой исследовать эти уровни свободы в новой системе координат" Юрий Лех Полански, куратор биеннале

Последнее видео, имевшее повышенный спрос у посетителей, — "Лед" испанца Перу Медема. Надев виртуальные очки, ты попадаешь в портал, двигаешься среди величественных ледяных пирамид и оказываешься на площадке среди гор. Став в некий открытый лифт, начинаешь спуск с большой высоты, здесь реально захватывает дух. Потом оказываешься внутри храма, у которого нет крыши, и наблюдаешь движущуюся мистерию космоса с тысячами разноцветных звездных систем. Впечатляет!

Цифровая биеннале в галерее Artarea продлится до 30 октября включительно, ул. Софиевская, 11–15. Вход ­свободный.