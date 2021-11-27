Театр на повороте. Кто станет новым художественным руководителем Театра на Подоле после смерти Малахова

4 ноября в возрасте 67 лет ушел из жизни Виталий Малахов, основатель и бессменный руководитель Театра на Подоле. Очевидно, что будущее одного из ведущих украинских театров во многом зависит от того, кто его возглавит. А вот круг претендентов на должность худрука далеко не очевиден.

Малахов создал Театр на Подоле еще в 1987-м. Он отдал ему полжизни, и это не фигура речи. Для Виталия Ефимовича театр был не просто местом работы, но смыслом существования.

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Народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко, многократный лауреат "Киевской пекторали". Малахов поставил около восьмидесяти спектаклей, из них более шестидесяти — в Театре на Подоле. Его стараниями театр получил статус сначала государственного, потом — академического. А главное, приобрел репутацию одной из основных сцен столицы.

Во многом благодаря Малахову в 2017 году Театр на Подоле получил новое помещение с ультрасовременным техническим оснащением. Здание на Андреевском спуске возводили чуть ли не четверть века, но в активную фазу строительство вошло только в ­2014-м. Пресловутый "черный куб", созданный по проекту архитектора Олега Дроздова, подвергся яростной критике традиционалистов, но Андреевский без него уже трудно представить. Уникальность сооружения еще и в том, что это единственное во всей стране театральное здание, построенное за целое столетие.

Смерть Малахова стала для труппы шоком. К горечи утраты приме­шивается тревога: что дальше?

Еще одним достоинством Малахова была его открытость к сотрудничеству. В последние годы самыми яркими спектаклями Театра на Подоле стали работы приглашенных молодых режиссеров. Максим Голенко поставил здесь "Зойкину квартиру", Давид Петросян — DreamWorks, Иван Урывский — "Каменного властелина", Станислав Жирков — "Девушку с медвежонком", Тамара Трунова — "Навигатора", Валерия Федотова — "Шинель". Также на подольской сцене состоялись показы "Орестеи" театра "Мизантроп" (режиссер — Илья Мощицкий), одного из самых неординарных театральных проектов 2010-х.

Смерть Малахова стала для труппы шоком. К горечи утраты примешивается тревога: что дальше? Кто может претендовать на должность художественного руководителя театра? Три месяца тому назад показательная история случилась в ТЮЗе на Липках, когда амбициозный режиссер с неоднозначной репутацией Слава Жыла выиграл конкурс у многолетнего худ­рука театра Виктора Гирича. Актеры резко выступили против назначения Жылы, возник конфликт, который продолжает тлеть до сих пор. ТЮЗ сейчас закрыт на локдаун, на запланированные ремонтные работы наложен судебный запрет, на сайте театра имя нового руководителя не упоминается.

[ + – ] Бессменный мэтр. Виталий ­Малахов возглавлял Театр на Подоле в ­течение 34 лет Фото: УНИАН

Понятно, что труппе Театра на Подоле хотелось бы избежать чего-то подобного. Актеры наверняка бы предпочли, чтобы театр возглавил кто-то из своих. Ответ на вопрос, кто именно этот свой, кажется очевидным: многие предполагали, что дело Виталия Ефимовича продолжит его дочь Дарья, актриса Театра на Подоле, популярная телеведущая, бизнес-леди, создательница арт-проекта "Театр 360 градусов". Вот только Малахова-младшая утверждает, что претендовать на должность отца не намерена. Выходит, худруком может стать кто-то со стороны. Но кто именно?

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Среди возможных претендентов называли десятки имен. Однако, как выяснил Фокус, большинство предположений оказались ошибочными. Поговаривали, что заявку на конкурс может подать кто-то из упомянутых выше молодых постановщиков. Например, Урывский или Петросян, работающие сейчас в столичном Театре им. Франко, или Голенко, ныне главный режиссер одесского Театра им. Василько. Также называли имя Евгения Лавренчука, до недавнего времени возглавлявшего Одесский оперный. Но нет, все четверо ответили Фокусу, что участвовать в конкурсе не собираются.

Не имеется подобных планов и у Александра Крыжановского, худ­рука Киевского академического театра на Печерске. Да, он старинный друг и соратник Малахова, они во многом были единомышленниками, а Подольский и Печерский театры давно и активно сотрудничают. Тем не менее в театральной среде уверены, что рассматривать Крыжановского как вероятного преемника Малахова не следует.

Заманчиво предположить, что возглавить Театр на Подоле захочет какой-нибудь другой маститый режиссер, имеющий опыт руководящей работы подобного уровня. Среди таковых в одном из недавних журналистских материалов названо имя Станислава Моисеева, занимавшего в прошлом посты худрука Молодого театра и Театра им. Франко. Предположение любопытное, но пока что ничем не подкрепленное.

[ + – ] Сергей Маслобойщиков и ­Дарья Малахова. Их называют среди претендентов на должность нового худрука театра Фото: УНИАН (коллаж)

Более реальной представляется кандидатура Сергея Маслобойщикова, еще одного близкого друга Малахова. Режиссер, известный по знаковым театральным и киноработам, в нынешнем году стал лауреатом Шевченковской премии за спектакль Verba, поставленный в Театре им. Франко. Маслобойщикова может поддержать труппа — он работал со многими подольскими актерами и хорошо знает этот театр изнутри.

В принципе, подать заявку на участие в конкурсе может кто угодно, поэтому нельзя исключить участие в нем какой-нибудь "темной лошадки", а то и нескольких сразу. Позиция солидная: Театр на Подоле — это 200 сотрудников, почти полсотни актеров, 57 тыс. зрителей в год и около 30 млн грн государственного финансирования. Кроме того, "черный куб" действительно обладает уникальными техническими возможностями, равных которым нет ни у одной сцены страны.

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Кто бы ни встал у руля Театра на Подоле, ему придется столкнуться с непростыми проблемами. Пожалуй, главная из них — творческое кредо. Немалую часть репертуара театра составляют непритязательные спектакли, рассчитанные на массового зрителя; они приносят кассовый успех, но ухудшают реноме. Малахову в целом удавалось держать баланс, но справится ли с этой задачей его преемник?

Конкурс на должность директора — художественного руководителя Театра на Подоле объявят не раньше середины декабря. Возможно, к этому времени круг претендентов станет более очерченным. Пока театр, расположенный у одного из поворотов извилистого Андреевского спуска, замер в ожидании перемен. В каком направлении пойдет его развитие, узнаем уже в новом 2022 году.