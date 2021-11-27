Театр на повороті. Хто стане новим мистецьким керівником Театру на Подолі після смерті Малахова

4 листопада у віці 67 років пішов із життя Віталій Малахов, засновник і незмінний керівник Театру на Подолі. Очевидно, що майбутнє одного з провідних українських театрів багато в чому залежить від того, хто його очолить. А ось коло претендентів на посаду худрука далеко не очевидне.

Малахов створив Театр на Подолі ще в 1987-му. Він віддав йому пів життя, і це не фігура мови. Для Віталія Юхимовича театр був просто місцем роботи, а сенсом існування.

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Народний артист України, лауреат Національної премії ім. Шевченка, багаторазовий лауреат "Київської пекторалі". Малахов поставив майже вісімдесят вистав, із них понад шістдесят — у Театрі на Подолі. Його стараннями театр отримав статус спочатку державного, потім академічного. А головне, набув репутації однієї з основних сцен столиці.

Багато в чому завдяки Малахову в 2017 році Театр на Подолі отримав нове приміщення з ультрасучасним технічним обладнанням. Будівлю на Андріївському узвозі зводили майже чверть століття, але в активну фазу будівництво увійшло лише в 2014-му. Горезвісний "чорний куб", створений за проєктом архітектора Олега Дроздова, зазнав лютої критики традиціоналістів, але Андріївський без нього вже важко уявити. Унікальність споруди ще й у тому, що це єдина у всій країні театральна будівля, збудована за ціле століття.

Смерть Малахова стала для трупи шоком. До гіркоти втрати додається тривога: що далі?

Ще однією перевагою Малахова була його відкритість до співпраці. В останні роки найяскравішими спектаклями Театру на Подолі стали роботи запрошених молодих режисерів. Максим Голенко поставив тут "Зойкіну квартиру", Давид Петросян — DreamWorks, Іван Уривський — "Кам'яного володаря", Станіслав Жирков — "Дівчину з ведмежам", Тамара Трунова — "Навігатора", Валерія Федотова — "Шинель". Також на подільській сцені відбулися покази "Орестеї" театру "Мізантроп" (режисер — Ілля Мощицький), одного з найнеординарніших театральних проєктів 2010-х.

Смерть Малахова стала для трупи шоком. До гіркоти втрати додається тривога: що далі? Хто може претендувати на посаду мистецького керівника театру? Три місяці тому показова історія трапилася у ТЮГу на Липках, коли амбітний режисер із неоднозначною репутацією Слава Жила виграв конкурс у багаторічного художнього керівника театру Віктора Гирича. Актори різко виступили проти призначення Жили, виник конфлікт, який продовжує тліти досі. ТЮГ зараз закрито на локдаун, на заплановані ремонтні роботи накладено судову заборону, на сайті театру ім'я нового керівника не згадується.

[ + – ] Беззмінний метр. Віталій Малахов очолював Театр на Подолі протягом 34 років Фото: УНІАН

Зрозуміло, що трупі Театру на Подолі хотілося б уникнути чогось подібного. Актори напевно воліли б, щоб театр очолив хтось із своїх. Відповідь на запитання, хто саме цей свій, здається очевидною: багато хто припускав, що справу Віталія Юхимовича продовжить його дочка Дарина, акторка Театру на Подолі, популярна телеведуча, бізнес-леді, творчиня арт-проєкту "Театр 360 градусів". Ось тільки Малахова-молодша стверджує, що претендувати на посаду батька не збирається. Виходить, худруком може стати хтось із боку. Але хто?

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Серед потенційних претендентів називали десятки імен. Однак, як з'ясував Фокус, більшість припущень виявилися помилковими. Подейкували, що заявку на конкурс може подати хтось зі згаданих молодих постановників. Наприклад, Уривський чи Петросян, які зараз працюють у столичному Театрі ім. Франка, чи Голенка, нині головний режисер одеського Театру ім. Василько. Також називали ім'я Євгена Лавренчука, який донедавна очолював Одеський оперний. Але ні, всі четверо відповіли Фокусу, що брати участь у конкурсі не збираються.

Немає подібних планів і в Олександра Крижанівського, художнього керівника Київського академічного театру на Печерську. Так, він старий друг і соратник Малахова, вони багато в чому були однодумцями, а Подільський і Печерський театри давно активно співпрацюють. Проте в театральному середовищі впевнені, що розглядати Крижанівського як ймовірного наступника Малахова годі було.

Заманливо припустити, що очолити Театр на Подолі захоче якийсь інший маститий режисер, який має досвід керівної роботи такого рівня. Серед таких в одному з нещодавніх журналістських матеріалів названо ім'я Станіслава Мойсеєва, який у минулому обіймав посаду художнього керівника Молодого театру та Театру ім. Франка. Припущення цікаве, але поки що нічим не підкріплене.

[ + – ] Сергій Маслобойщиков і Дар'я Малахова. Їх називають серед претендентів на посаду нового художнього керівника театру Фото: УНІАН (колаж)

Найреальнішою є кандидатура Сергія Маслобойщикова, ще одного близького друга Малахова. Режисер, відомий за знаковими театральними та кінороботами, цього року став лауреатом Шевченківської премії за виставу Verba, поставлену в Театрі ім. Франка. Маслобойщикова може підтримати трупа — він працював із багатьма подільськими акторами та добре знає цей театр ізсередини.

У принципі, подати заявку на участь у конкурсі може будь-хто, тому не можна заперечити участь у ньому якоїсь "темної конячки", а то й кількох одразу. Позиція солідна: Театр на Подолі — це 200 співробітників, майже півсотні акторів, 57 тис. глядачів на рік і майже 30 млн грн державного фінансування. Крім того, "чорний куб" справді має унікальні технічні можливості, рівних яким немає в жодній сцені країни.

Хто б не став біля керма Театру на Подолі, йому доведеться зіткнутися з непростими проблемами. Мабуть, найголовніша з них — творче кредо. Чималу частину репертуару театру становлять невибагливі спектаклі, розраховані масового глядача; вони дають касовий успіх, але погіршують реноме. Малахову загалом вдавалося тримати баланс, але чи впорається з цим завданням його наступник?

Конкурс на посаду директора — мистецького керівника Театру на Подолі оголосять не раніше, ніж у середині грудня. Можливо, до цього часу коло претендентів стане більш окресленим. Поки театр, розташований біля одного з поворотів звивистого Андріївського узвозу, завмерши в очікуванні змін. У якому напрямку піде його розвиток, дізнаємося вже в новому 2022 році.