В Украину из Польши привезут меч гетьмана Сагайдачного (фото)

Чиновники Минкульта утверждают, что меч из оружейни Вавельского королевского замка привезут для почтения 400-летия смерти гетьмана.

Демонстрация украинской публике меча Петра Сагайдачного начнется в этом году. Мероприятие приурочено к четырехсотлетию смерти известного гетмана. Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров трехсторонней группы Литвы, Польщи и Украины, в рамках программы создания культурных маршрутов между тремя странами, сообщает пресс-служба украинского Министерства культуры

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Общее литовско-украинско-польское культурное пространство называют Люблинским треугольником. На встрече в Каунасе Министр культуры Александр Ткаченко договорился создать межправительственную рабочую группу трех государств, которая будет работать над совместными культурными проектами.

Группу экспертов так и назвали — Люблинский треугольник. В 2022 году будет проведена встреча Люблинского треугольника на уровне министров.

Договоренность об этом удалось достичь в Каунасе Министру культуры Украины Александру Ткаченко. "Важно, чтобы украинцы смогли увидеть вживую бесценные для истории Украины реликвии".

Разрешение на транспортировку меча Сагайдачного в Украину дал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

Сейчас меч знаменитого находится в оружейной Вавельского королевского замка в Кракове. Сагайдачный получил это оружие из рук будущего короля Речи Посполитой Владислава IV Ваза за победу в Хотинской битве против Османской империи.

В 2021 году исполнилось 400 лет битвы при Хотине, и подарка будущего короля Речи Посполитой Владислава Ваза украинскому гетману Сагайдачному по случаю победы.

[ + – ] Меч Петра Сагайдачного во Львове в 2020 году [ + – ] Меч Петра Сагайдачного во Львове в 2020 году

В 2021 году уже был пример договоренностей по культурной линии, благодаря которым из Швеции в Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, написанный на латинском языке.

Ранее Фокус сообщал, что Польша не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов, как уже поступили некоторые другие страны в связи с российской военной угрозой.

Также сообщалось, что в память о миграционном кризисе 2021 года Польша выпустит памятную медаль "Защита польской восточной границы".

Возможные причины кризиса на восточной границе Польши, помимо влияния на него руководства Беларуси, включает проблемы, с которыми сталкиваются курды в Ираке.