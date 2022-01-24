Польша и Венгрия не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

Европейские страны отказались следовать примеру Госдепа США, который обязал семьи американских дипломатов покинуть Киев.

Польша пока не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения РФ. Об этом заявил замглавы МИД Павел Яблонский.

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Вторжение РФ в Украину — эвакуация дипломатов Польши из Киева

По словам заместителя министра иностранных дел, Варшава пристально следит за ситуацией в Украине. Но на данный момент нет никаких планов относительно эвакуации польских граждан.

"На данный момент не планируется эвакуация семей польских дипломатов из Украины", — подчеркнул Павел Яблонский.

Вторжение РФ в Украину — эвакуация дипломатов Венгрии из Киева

Похожее заявление сделал глава МИД Венгрии Петр Сийярто. В ходе брифинга, который проходил 24 января, министр иностранных дел сообщил, что официальный Будапешт пока не планирует эвакуацию дипломатов и членов семей венгерского посольства в Киеве, а изменения в тревел-советах для граждан не обсуждаются.

Также Петр Сийярто сообщил, что Европа должна избежать новой Холодной войны и отметил, что Венгрия приветствует все меры, направленные на дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Вторжение РФ в Украину — эвакуация дипломатов ЕС из Киева

Таким образом, Польша и Венгрия присоединились к ряду стран, которые на фоне возможного вторжения РФ в Украину пока не планируют эвакуировать своих дипломатов. Ранее об отсутствии намерений вывозить граждан сообщили Латвия, Чехия, Эстонияи Дания.

Помимо этого, Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов и представителей представительства в Киеве. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Брюссель не будет следовать примеру США.

Напомним, 24 января Государственный департамент США обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину. Выезд сотрудников посольства в Киеве не обязателен — они могут добровольно выехать из Украины. Но в случае с членами их семей действует мера об "обязательном отъезде".

Вслед за США об эвакуации дипломатов сообщила Великобритания. По данным ВВС, министерство иностранных дел решило вернуть в страну половину своих сотрудников, которые работают в Киеве.

24 января появилось заявление Австралии об эвакуации своих дипломатов. Австралийским гражданам рекомендовали покинуть Украину коммерческими рейсами, а в условиях военного вторжения РФ между странами может измениться или прекратиться авиасообщение.