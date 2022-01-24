Польща та Угорщина не планують евакуювати своїх дипломатів із України

Європейські країни відмовилися наслідувати приклад Держдепу США, який зобов'язав сім'ї американських дипломатів залишити Київ.

Польща поки що не планує евакуювати сім'ї польських дипломатів із України на тлі можливого вторгнення РФ. Про це заявив заступник глави МЗС Павло Яблонський.

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Вторгнення РФ в Україну — евакуація дипломатів Польщі з Києва

За словами заступника міністра закордонних справ, Варшава уважно стежить за ситуацією в Україні. Але наразі немає жодних планів щодо евакуації польських громадян.

"Наразі не планується евакуація сімей польських дипломатів з України", — підкреслив Павло Яблонський.

Вторгнення РФ в Україну — евакуація дипломатів Угорщини з Києва

Таку заяву зробив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Під час брифінгу, який проходив 24 січня, міністр закордонних справ повідомив, що офіційний Будапешт поки що не планує евакуацію дипломатів і членів сімей угорського посольства в Києві, а зміни в тревел-радах для громадян не обговорюються.

Також Петер Сіярто повідомив, що Європа має уникнути нової Холодної війни та зазначив, що Угорщина вітає всі заходи, спрямовані на дипломатичне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Вторгнення РФ в Україну — евакуація дипломатів ЄС із Києва

Таким чином, Польща й Угорщина приєдналися до низки країн, які на тлі можливого вторгнення РФ в Україну поки що не планують евакуювати своїх дипломатів. Раніше про відсутність намірів вивозити громадян повідомили Латвія, Чехія, Естонія та Данія.

Крім цього, Євросоюз не бачить причин для евакуації дипломатів і представників представництва в Києві. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, Брюссель не наслідуватиме приклад США.

Нагадаємо, 24 січня Державний департамент США зобов'язав сім'ї американських дипломатів залишити Україну. Виїзд співробітників посольства в Києві не є обов'язковим — вони можуть добровільно виїхати з України. Але у випадку із членами їхніх сімей діє міра про "обов'язковий від'їзд".

Слідом за США про евакуацію дипломатів повідомила Великобританія. За даними ВВС, міністерство закордонних справ вирішило повернути до країни половину своїх співробітників, які працюють у Києві.

24 січня з'явилася заява Австралії про евакуацію своїх дипломатів. Австралійським громадянам рекомендували залишити Україну комерційними рейсами, а в умовах військового вторгнення РФ між країнами може змінитись або припинитися авіасполучення.