В Україну з Польщі привезуть меч гетьмана Сагайдачного (фото)

Чиновники Мінкульту стверджують, що меч зі зброярні Вавельського королівського замку привезуть для вшанування 400-річчя смерті гетьмана.

Демонстрація українській публіці меча Петра Сагайдачного розпочнеться цього року. Захід приурочений до 400-річчя смерті відомого гетьмана. Відповідну домовленість досягнуто під час переговорів тристоронньої групи Литви, Польщі та України, у межах програми створення культурних маршрутів між трьома країнами, повідомляє пресслужба українського Міністерства культури.

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Спільний литовсько-українсько-польський культурний простір називають Люблінським трикутником. На зустрічі у Каунасі Міністр культури Олександр Ткаченко домовився створити міжурядову робочу групу трьох держав, яка працюватиме над спільними культурними проектами.

Групу експертів так і назвали — Люблінський трикутник. У 2022 році буде проведено зустріч Люблінського трикутника на рівні міністрів.

Домовленість про це вдалося досягти у Каунасі Міністру культури України Олександру Ткаченку. "Важливо, щоб українці змогли побачити наживо безцінні для історії України реліквії".

Дозвіл на транспортування Сагайдачного меча в Україну дав міністр культури та національної спадщини Польщі Петро Глинський.

Зараз меч знаменитого знаходиться у збройній Вавельському королівському замку в Кракові. Сагайдачний отримав цю зброю з рук майбутнього короля Речі Посполитої Владислава IV Ваза за перемогу в Хотинській битві проти імперії Османа.

2021 року виповнилося 400 років битви при Хотині, і подарунку майбутнього короля Речі Посполитої Владислава Ваза українському гетьманові Сагайдачному з нагоди перемоги.

[ + – ] Меч Петра Сагайдачного у Львові у 2020 році [ + – ] Меч Петра Сагайдачного у Львові у 2020 році

У 2021 році вже був приклад домовленостей щодо культурної лінії, завдяки яким зі Швеції в Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, написаний латинською мовою.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща не збирається евакуювати з України своїх дипломатів, як уже зробили деякі інші країни через російську військову загрозу.

Також повідомлялося, що на згадку про міграційну кризу 2021 року Польща випустить пам'ятну медаль "Захист польського східного кордону".

Можливі причини кризи на східному кордоні Польщі, окрім впливу на нього керівництва Білорусі, включає проблеми, з якими стикаються курди в Іраку.