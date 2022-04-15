"Цены на билеты снижены, есть те, кому бесплатно". В Украине заработали кинотеатры с бомбоубежищами

По словам гендиректора одной из популярных сетей кинотеатров, цены на билеты для украинцев снизят, а для волонтеров вход будет бесплатный. При этом обновление репертуара ожидается уже в мае.

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Генеральный директор "Планеты кино" Наталия Байдан рассказала, что сеть кинотеатров возобновляет работу по всей стране. Аналогичное решение приняли и в кинотеатрах Multiplex. Главным условием возобновления работы является наличие подземного паркинга, в который в случае воздушной тревоги смогут спускаться зрители. Об этом сообщает Фокус.

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"Меры безопасности были те же самые, что были в мирное время при звонках о фальшивых минированиях. При тревоге зрители спускаются в паркинг — эвакуация. Так это работает и военное время: во Львове, в Одессе, в Днепре и Киеве. Но все эти меры безопасности у нас еще с 2014 года, когда начались частые "минирования". В СБУ нам сказали, что эти звонки были с территорий "ДНР" и "ЛНР". Особенно нагнетание было в конце прошлого года. Это часть российских провокаций. И сейчас эта история достигла апогея. Сеанс на это время прерывается. Или возвращается зрителю стоимость билета или человек досматривает сеанс. Та же система и в сети Multiplex, с которыми часто общаюсь: у них тоже хватало этих эвакуаций еще в мирное время", — рассказала она.

Где будут работать кинотеатры?

В то же время Байдан уточнила, что сейчас "Планета кино" заработает во всех городах-миллиониках кроме Харькова.

"Планета кино" сейчас заработает в этих городах-миллионниках, кроме одного — Харькова. Харьков под вопросом — не знаю, когда мы там можем открыться, ситуация сложная: там недалеко еще идут активные бои и продолжаются обстрелы", — добавила она.

Что будут показывать?

Помимо этого Байдан добавила, что репертуар в кинотеатрах пока что будет старый.

"Репертуар у нас февральский, но цены на билеты снижены, а волонтеров вообще пускаем бесплатно. Зато с мая — пойдут уже премьеры: Бэтмен и т.д. Уже сейчас ведем переговоры об этом", — резюмировала она.

Напомним, в России из-за международных санкций могут закрыться все кинотеатры. Владельцы после вторжения ВС РФ в Украину массово начали жаловаться, что к средине нынешнего года в стране закончится оборудование, с помощью которого показывают фильмы.

Также сообщалось, что звезда мирового футбола Кейлор Навас приютил у себя беженцев из Украины. Голкипер "ПСЖ" разместил украинцев, которые выехали из страны после вторжения ВС РФ, в своем домашнем кинотеатре.