"Ціни на квитки знижено, є ті, кому безкоштовно". В Україні запрацювали кінотеатри з бомбосховищами

За словами гендиректора однієї з найпопулярніших мереж кінотеатрів, ціни на квитки для українців знизять, а для волонтерів вхід буде безплатним. Водночас оновлення репертуару очікують вже у травні.

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Генеральна директорка "Планети кіно" Наталія Байдан розповіла, що мережа кінотеатрів відновлює роботу по всій країні. Аналогічне рішення ухвалили й у кінотеатрах Multiplex. Головною умовою відновлення роботи є наявність підземного паркінгу, в який в разі повітряної тривоги зможуть спускатися глядачі. Про це повідомляє Фокус.

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"Заходи безпеки були такі ж, як у мирний час під час дзвінків про фальшиві мінування. Під час тривоги глядачі спускаються в паркінг — евакуація. Так це працює й у воєнний час: у Львові, Одесі, Дніпрі та Києві. Але всі ці заходи безпеки в нас ще з 2014 року, коли почалися часті "мінування". У СБУ нам сказали, що ці дзвінки були з територій "ДНР" і "ЛНР". Особливо нагнітання було наприкінці минулого року. Це частина російських провокацій. історія досягла апогею. Сеанс на цей час переривають. Або повертають глядачеві вартість квитка, або людина додивляться сеанс. Та сама система і в мережі Multiplex, з якими часто спілкуюся: в них теж вистачало цих евакуацій ще у мирний час", — розповіла вона.

Де працюватимуть кінотеатри?

Водночас Байдан уточнила, що зараз "Планета кіно" запрацює у всіх містах-мільйонниках, крім Харкова.

"Планета кіно" зараз запрацює в цих містах-мільйонниках, крім одного — Харкова. Харків під питанням — не знаю, коли ми там можемо відчинитися, ситуація складна: там недалеко ще тривають активні бої та обстріли", — додала вона.

Що показуватимуть?

Крім цього, Байдан додала, що репертуар у кінотеатрах поки що буде старий.

"Репертуар у нас лютневий, але ціни на квитки знижено, а волонтерів взагалі пускаємо безплатно. Натомість із травня — підуть уже прем'єри: Бетмен та інше. Вже зараз ведемо переговори про це", — резюмувала вона.

Нагадаємо, в Росії через міжнародні санкції можуть закритися всі кінотеатри. Власники після вторгнення ЗС РФ в Україну масово почали скаржитися, що до середини цього року в країні закінчиться обладнання, за допомогою якого показують фільми.

Також повідомляли, що зірка світового футболу Кейлор Навас дав притулок біженцям з України. Голкіпер "ПСЖ" розмістив українців, які виїхали з країни після вторгнення ЗС РФ, у своєму домашньому кінотеатрі.