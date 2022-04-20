Художница Жанна Кадырова презентует в Венеции проект "Паляниця"

Сегодня украинская художница и скульптор Жанна Кадырова в рамках Венецианской биеннале-2022 открывает свой проект "Паляниця". Работы сделаны из речного камня.

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"Приглашаю сегодня всех, кто в Венеции на 18.00, открываем проект", — написала у себя на странице в Facebook сама художница. На афише указано, что "Паляниця" — волонтерский проект по сбору средств для нужд Украины.

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Как ранее сообщало издание "Хмарочос", Жанна Кадырова, вынужденная из-за войны эвакуироваться из Киева в Закарпатье, поселилась в селе. Там художница придумала и реализовала проект. Речные камни для работ были собраны тут же. 26 марта "Паляниця" стала частью резиденции "Рабочая комната" в арт-пространстве "Ассортимента кімната" в селе Березово на Закарпатье.

[ + – ] Впервые Кадырова представила "Паляницю" на выставка в Закарпатье

"Первые две недели войны мне казалось, что искусство — это мечта, что все двадцать лет моей профессиональной жизни — это лишь то, что я видела, когда спала, что искусство абсолютно бессильно и эфемерно по сравнению с беспощадной военной машиной, разрушающей мирные города и человеческие жизни. Теперь я так больше не считаю: я вижу, что каждый художественный жест делает нас видимыми и делает наш голос слышимым", — цитирует издание "Insider Art" художницу.

Жанна Кадырова прославилась своими работами из бетона и строительной плитки. В прошлом году ее работу "Секонд-хенд" отобрали для престижного показа в парижском Центре Жоржа Помпиду.

Справка: Венецианская биеннале — одна из ведущих мировых выставок современного искусства, проводящаяся раз в два года. 59-ый форум в Венеции официально открывается 23 апреля.

Напомним, что картине французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в Великобритании дали новое название. Лондонская национальная галерея изменила название работы на "Украинские танцовщицы".