Художниця Жанна Кадирова презентує у Венеції проєкт "Паляниця"

Сьогодні українська художниця та скульпторка Жанна Кадирова в межах Венеційської бієнале-2022 відкриває свій проєкт "Паляниця". Роботи зроблені з річкового каменю.

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"Запрошую сьогодні всіх, хто у Венеції на 18:00, відкриваємо проєкт", — написала в себе на сторінці у Facebook сама художниця. На афіші вказано, що "Паляниця" — волонтерський проєкт зі збору коштів для потреб України.

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Як раніше повідомляло видання "Хмарочос", Жанна Кадирова, змушена через війну евакуюватися з Києва на Закарпаття, оселилася в селі. Там художниця придумала та реалізувала проєкт. Річкове каміння для робіт зібрали відразу. 26 березня "Паляниця" стала частиною резиденції "Робітнича кімната" в артпросторі "Асортиментна кімната" в селі Березове на Закарпатті.

[ + – ] Вперше Кадирова представила "Паляницю" на виставці на Закарпатті

"Перші два тижні війни мені здавалося, що мистецтво — це мрія, що всі двадцять років мого професійного життя — це лише те, що я бачила, коли спала, що мистецтво абсолютно безсиле та ефемерне проти нещадної воєнної машини, що руйнує мирні міста і людські життя. Тепер я так більше не вважаю: я бачу, що кожен художній жест робить нас видимими й робить наш голос чутним", — цитує видання "Insider Art" художницю.

Жанна Кадирова прославилася своїми роботами з бетону та будівельної плитки. Минулого року її роботу "Секонд-хенд" відібрали для престижного показу в паризькому Центрі Жоржа Помпіду.

Довідка: Венеціанська бієнале — одна з провідних світових виставок сучасного мистецтва, що проводиться раз на два роки. 59-й форум у Венеції офіційно відкривається 23 квітня.

Нагадаємо, що картині французького художника Едгара Дега "Російські танцівниці" у Великій Британії дали нову назву. Лондонська національна галерея змінила назву роботи на "Українські танцівниці".