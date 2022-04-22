"Місто Марії": премьера песни Вакарчука о борьбе Мариуполя. О какой Марии идет речь

Лидер рок-группы в своей новой песне решил вспомнить, что переименованный в советское время города был изначально назван в четь императрицы Марии. За три часа ролик набрал более 20 тысяч просмотров.

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Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал новую песню, посвященную героической обороне Мариуполя. Ролик был опубликован на YouTube.

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В тексте идет речь о защитниках Мариуполя и о вторжении войск РФ. Певец недавно обращался к его жителям: "Полумиллионный Мариуполь уже много дней находится в осаде оккупантов. У них очень сложные условия, они едва выживают, но они держатся. Они демонстрируют всей стране и всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается и защищает свою землю до последнего".

В лирическом тексте песни упоминается и "расшифровка" названия приморского мегаполиса "Город Марии".

Что это за Мария?

В досоветские времена (в СССР город был переименован в Жданов) жители знали, что он назван в честь великой княгини, а затем и императрицы Марии Федоровны, жены Павла I.

Однако уже во времена Независимой Украины все чаще звучала версия, что город так был назван в честь Пресвятой Девы Марии. В Мариуполе выходил поэтический альманах "Город Марии". А в 2014 году, уже после начала войны на востоке, среди мариупольцев возник даже ажиотаж вокруг записи в добровольческий батальон "Дева Мария".

В тексте Вакарчука неспроста звучит эпитет "праведная", он этим хочет показать связь названия города именно с Богоматерью. Таким образом, автор-поэт хочет подчеркнуть небесное покровительство Мариуполя. Тем более премьера песни состоялась перед Пасхой.

Текст песни "Місто Марі"

Вот текст новой песни Вакарчука, которая буквально за три часа набрала на YouTube 24 тысяч просмотров.

"Місто Марі"

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні,корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Напомним, 14 апреля экс-нардеп и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал в прифронтовом Харькове, исполнив там несколько своих песен для военнослужащих и жителей города.

До этого Фокус писал, что Святослав Вакарчук побывал в прифронтовом Николаеве, где также выступил перед украинскими защитниками. Кроме того, музыкант также встретился с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, который презентовал звезде автомат.