"Місто Марії": Вакарчук написав пісню, присвячену захисникам Маріуполя (відео)

Лідер рок-групи у своїй новій пісні вирішив згадати, що перейменоване за радянських часів місто було спочатку названо на честь імператриці Марії. За три години ролик набрав понад 20 тисяч переглядів.

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Український співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував нову пісню, присвячену героїчній обороні Маріуполя. Ролик було опубліковано на YouTube.

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У тексті йдеться про захисників Маріуполя та про вторгнення військ РФ. Співак нещодавно звертався до його мешканців: "Півмільйонний Маріуполь вже багато днів перебуває в облозі окупантів. У них дуже складні умови, вони ледве виживають, але вони тримаються. Вони демонструють усій країні та всьому світу, що українці — нація, яка ніколи не здається і захищає свою землю до останнього".

У ліричному тексті пісні згадується і "розшифрування" назви приморського мегаполісу "Місто Марії".

Що це за Марія?

У дорадянські часи (у СРСР місто було перейменоване на Жданов) жителі знали, що він названий на честь великої княгині, а потім і імператриці Марії Федорівни, дружини Павла I.

Проте вже за часів Незалежної України все частіше звучала версія, що місто так було названо на честь Пресвятої Діви Марії. У Маріуполі виходив поетичний альманах "Місто Марії". А у 2014 році, вже після початку війни на сході, серед маріупольців виник навіть ажіотаж навколо запису до добровольчого батальйону "Діва Марія".

У тексті Вакарчука недарма звучить епітет "праведна", він цим хоче показати зв'язок назви міста саме з Богоматір'ю. Таким чином, автор-поет хоче наголосити на небесному заступництві Маріуполя. Тим паче, прем'єра пісні відбулася перед Великоднем.

Текст пісні "Місто Марії"

Ось текст нової пісні Вакарчука, яка буквально за три години набрала на YouTube 24 тисячі переглядів.

"Місто Марії"

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні,корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Нагадаємо, 14 квітня екснардеп та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував у прифронтовому Харкові, виконавши там кілька своїх пісень для військовослужбовців та мешканців міста.

До цього Фокус писав, що Святослав Вакарчук побував у прифронтовому Миколаєві, де також виступив перед українськими захисниками. Крім того, музикант також зустрівся із головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, який презентував зірці автомат.