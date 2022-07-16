Российские рокеры скандальной агиткой "Я остаюсь" признали, что Путин отбросил их в 90-е

"Сразу после премьеры российской песни-манифеста "Я остаюсь" в Украине и России начался скандал и бурное обсуждение ремейка в соцсетях. При этом ни противники, ни сторонники песни 1993 года о кризисе не отметили основное: получается, что Путин этой войной откинул РФ в начало 1990-х. Если не в 1937-й". Мнение.

Гарик Сукачев собрал многих российских рокеров для проекта-манифеста "Я остаюсь" – это перепевка композиции 1993 года лидера рок-группы "Черный обелиск" Анатолия Крупнова. Формально кавер выпущен к 30-летию премьеры хита, а номинально все российские медиа сегодня трактуют его как некий ответ Алле Пугачевой, Андрею Макаревичу, Борису Гребенщикову, Земфире, "Ногу Свело" и другим артистам, критикующим войну РФ против Украины и уехавшим из России.

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В Украине сразу прочитали контекст и обозвали клип "го*нороком", а в России даже вычислили отсутствующих там рокеров – тех, кто проигнорировал запись. При этом ни противники, ни сторонники песни 1993 года о кризисе не отметили основное: получается, что Путин этой войной откинул РФ в начало 1990-х. Если не в 1937-й.

Скандал по поводу проекта "Я остаюсь" не утихает несколько дней — что в Украине, что в РФ. Гарик Сукачев собрал некоторых российских рокеров и записал ремейк хита 1993 года лидера рок-группы "Черный обелиск" Анатолия Крупнова.

[ + – ] Клип-проект Гарика Сукачева "Я остаюсь" изменил изначальный контекст песни Анатолия Крупнова

О чем песня Анатолия Крупнова "Я остаюсь"? О развале, распаде и кризисе начала 1990-х, когда было множество эмигрантов из постсоветских республик.

Российские медиа пишут, что Гарик возродил песню, спустя 30 лет. Это ложь. "Черный обелиск" – тяжелая рок-группа. Сукачев в конце 1990-х возродил эту песню в составе "Неприкасаемых" (где был и Анатолий Крупнов) в джаз-роковой аранжировке – с ведущим саксофоном. И много лет ее пел на концертах. Именно этот вариант Сукачев сейчас не "воскресил", а "воспроизвел".

Гарик Сукачев рассказал в комментах историю создания: позвонил разным рокерам, в том числе и Евгению Маргулису, чтобы тот привлек для съемок клипа аудиторию своей телевизионной программы "Квартирник"

Вот те, кто принял участие в записи клиа "Я остаюсь" помимо Гарика Сукачева: Сергей Шнуров ("Ленинград"), Владимир Шахрин ("Чайф"), Александр Ф. Скляр ("Ва-Банкъ"), Олег Гаркуша ("АукцЫон"), Сергей Галанин ("Серьга"), Сергей ‘Чиж’ Чиграков ("Чиж&Co"), Алексей Романов ("Воскресение", "Машина времени"), Николай Девлет-Кильдеев ("Моральный кодекс"), Евгений Маргулис ("Воскресение", "Машина времени"), Андрей Бледный и Антон Завьялов ("25/17"), Андрей Князев ("Князь", "Король и шут"), Настя Полева ("Настя"), Светлана Сурганова ("Сурганова и Оркестр"), Ая ("Город 312"), Антон ‘Пух’ Павлов ("F.P.G"), Маша Макарова ("Маша и медведи"), Владимир и Сергей Кристовские ("Uma2rmaH"), Максим Кучеренко ("Ундервуд").

Реакция на проект Гарика Сукачева "Я остаюсь" в Украине

Иванна Слабошпицкая, главред украинского журнала Viva, написала в Facebook: "Русская рок-вата засветилась в клипе-манифесте "Я остаюсь" на пятый месяц войны. Некоторые из них были в моем плейлисте 20 лет назад заслушаны до дыр… Час назад в Киеве снова воздушная тревога — русские ракеты вылетели убивать украинцев. То есть, все эти музыканты знают, что их солдаты бомбят города Украины, убивают мирных жителей, насилуют женщин, топчут Украину… На 134-й день войны они реанимируют старую песню-манифест, прекрасно понимая контекст. Ноги их в Украине не должно быть! Никогда!".

"У поклонников русского го*норока сегодня наступило прозрение. Их кумиры записали видеоманифест "Я остаюсь"… Какое счастье, что я никогда не слушала этот лаптерок и для меня весь этот список не был списком авторитетов ни в музыке, ни вне ее. А вам, дорогие мои, искренние соболезнования, но уверена, переживете", — высказалась продюсер Алена Мозговая. Надо сказать, она недавно и великолепной песней "Украина – моя вторая половина" российской группы "Ногу Свело" тоже была недовольна: "Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно быть и не может! А вас, дорогие украинцы, те, кто постит это и пишут "спасибо", "вау" и все такое, я прошу убить в себе младшего брата и комплекс неполноценности!".

Реакция в России

Крупные и мелкие российские медиа сразу накатали, что проект "Я остаюсь" – ответ Чулпан Хаматовой, Макаревичу, Пугачевой и т.д. — всем "уехавшим".

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Опустим ура-патриотические восторги – их десятки. Вот трезвый разбор известного российского музыкального журналиста Михаила Козырева: "В чем моя проблема с этим клипом? Дело в неуместном контексте. Выпускать сегодня такой трек – кощунственно. Моя страна уничтожает Украину. Кадры разрушений и зверств, которые там происходят, не оставят нас до конца жизни. Каждому придется ответить на детский вопрос: "Что ты делал? Где ты был?". И я честно не знаю, как будут с этим жить участники нового бодрого джем-сейшна под названием "Я остаюсь". Может, они не ведают, что творят? Увы, ведают. Только смотрят на это по-другому. Сегодня, чтоб не знать правду, нужно хотеть ее не знать. Нужно сознательно отгородиться и не пускать внутрь. Потому что если впустишь, ужаснешься… И это твоя вина. И жить дальше станет гораздо тяжелее. И все эти отмазы типа "А чо они сами? А что — им можно, а нам нельзя? Не все так однозначно!" растворятся в людском горе, которое мы навлекли на абсолютно безвинных людей".

Это, понятно, мнение друга Украины. А вот – врага, что особенно ценно — писателя Захара Прилепина – идеолога рашизма. Он дал нам, украинцам, понять, насколько расколото российское общество. И это отлично: Прилепин "увидел" и "посчитал" в клипе тех, кого там нет.

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"В нашумевшем клипе "Я остаюсь" интересны не только те, кто есть, но и те, кого нет, — рассуждает писатель. – Там, конечно же, нет Шевчука. Там есть Гаркуша, а Лени Федорова из "АукцЫона" нет. И не может быть. Равно как и Хавтана из "Браво". Там нет Армена Григоряна из "Крематория"… Зато есть Маргулис, и многие тому удивлены, хотя Маргулис уже в 2014-м занял позицию, противоположную Макаревичу. Там есть только одна рэп-группа — "25/17"…Там нет Никольского и нет Бутусова. Причины могут быть самые разные. О взглядах Никольского и Бутусова мы знаем не очень много. Я кое-что знаю, но не скажу. Там нет Васильева из "Сплина", и он мог не пойти осмысленно. Васильев пишет Гарри Поттеру письма, что Россия во мгле. В целом клип действительно показал одну вещь. Раздел идет не по линии "за спецоперацию" или "против" (музыкантам сложно быть за войну, они ж музыканты), а по линии: мне стыдно жить в России или – мне не стыдно".

И многим, как видим, к счастью, стыдно.

Трагичные времена

Конечно, больше всего удивляют эти бывшие панки – Олег Гаркуша и Скляр. Не каждый так сильно правел – от крайне левых. Но лично меня цепляет другое в этом "проекте", о чем еще не было сказано. Цитирую идейного вдохновителя песни-манифеста Гарика Сукачева об этой вещи: "Мы сейчас живем в очень непростое время. Хотя я вообще не припомню, когда в России жили в простые времена. Тем не менее, сейчас времена трагичные для всех".

Ребята, что у вас с логикой? В 1993 году – согласен — времена были трагичные: развал Союза, нищета, криминал. А почему у вас теперь стали трагичными? У вас пока над головой еще ракеты не летают. Да — экономика российская начинает трещать по швам, дефолт объявлен. Однако это не результат длительного процесса, как было когда-то, а февральского приказа Путина начать войну против Украины.

Но, учитывая слова Сукачева и изначальную идею крупновской песни, из клипа вытекает простой вывод: Путин своим приказом откинул РФ как минимум на 30 лет назад. В 1990-е. А некоторые российские оппозиционные журналисты говорят, что и дальше – к 1937-му.

И есть еще в этой вещице один горько-ироничный оттенок: сам "оставшийся" Крупнов умер в 1997-м году, через четыре года после написания хита в возрасте 31 года.

С какой стороны к этой песне ни подойдешь, оптимистично не получается.

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