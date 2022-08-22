Злодею дали 20 лет: китайские цензоры изменили концовку мультфильма "Миньоны"

Версия фильма для проката в КНР оказалась на минуту длиннее. В ней зрителям объяснили, что главный злодей был пойман и отправлен в тюрьму.

Цензоры изменили концовку недавно вышедшего анимационного фильма "Миньоны: Восстание Грю" для его внутреннего проката в Китае, пишет Reuters. Этот монтаж является еще одним примером того, как китайские власти редактируют популярные голливудские фильмы, чтобы сделать их более "политкорректными".

В китайской соцсети Weibo разместили скриншоты из фильма, из которых следует, что Уайлд Наклз, главный отрицательный герой фильма об ограблении, был пойман полицией и отсидел 20 лет в тюрьме. Грю, сообщник Уайлда Наклза, вернулся в семью, и "его самым большим достижением является то, что он стал отцом трех девочек". Между тем международная версия фильма заканчивается тем, что оба героя уезжают вместе после того, как Наклз инсценировал свою смерть, чтобы избежать поимки властями.

Автор онлайн-обзоров фильмов DuSir с 14,4 млн подписчиков на Weibo, отметил, что китайская версия фильма длится на минуту дольше международной.

"Только мы нуждаемся в особом руководстве и заботе из опасений, что мультфильм нас "испортит", — написал DuSir.

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Universal Pictures, а также Huaxia Film Distribution Co и China Film Co, дистрибьюторы фильма в Китае, не ответили на запрос журналистов с просьбой о комментариях.

Как в Китае редактируют фильмы

Reuters отмечает, что во многих голливудских фильмах, которые показывают в стране, некоторые сцены опущены или изменены. Иногда альтернативные концовки фильмов сильно расходятся с оригиналом.

К примеру, в 2021 году китайские зрители ставшего уже классикой фильма "Бойцовский клуб" заметили, что оригинальная концовка, в которой главный герой и его альтер-эго взрывают несколько небоскребов, не была показана на местном потоковом сайте Tencent Video. Вместо этого на экране появились титры, рассказывающие о том, что полиция "быстро разгадала план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрывы. Изменения высмеяли китайские поклонники фильма. Позже Tencent восстановила исходную концовку.

В мае 2021 года стало известно о том, что в китайской версии спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" граждане КНР не увидели ряд сцен, которые были доступны остальным зрителям. Из фильма убрали кадры с группой BTS, Леди Гагой и Джастином Бибером. Также китайцы не увидели никаких отсылок на защиту прав ЛГБТ-сообщества. Предполагается, что кадры со "звездами" были вырезаны из-за их критических высказываний о Китае.

Как сообщалось, в июле президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для создания открытого и безопасного интернета.