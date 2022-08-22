Лиходію дали 20 років: китайські цензори змінили кінцівку мультфільму "Посіпаки"

Версія фільму для прокату в КНР виявилася на хвилину довшою. У ній глядачам пояснили, що головного лиходія спіймали і відправили до в'язниці.

Цензори змінили кінцівку анімаційного фільму "Посіпаки: Повстання Грю", який нещодавно вийшов, для його внутрішнього прокату в Китаї, пише Reuters. Цей монтаж є ще одним прикладом того, як китайська влада редагує популярні голлівудські фільми, щоб зробити їх більш "політкоректними".

У китайській соцмережі Weibo розмістили скріншоти з фільму, з яких випливає, що Вайлда Наклза, головного негативного героя про пограбування, спіймала поліція і він відсидів 20 років у в'язниці. Грю, спільник Вайлда Наклза, повернувся до родини, і "його найбільшим досягненням є те, що він став батьком трьох дівчаток". Тим часом міжнародна версія фільму закінчується тим, що обидва герої їдуть разом після того, як Наклз інсценував свою смерть, щоб уникнути упіймання владою.

Автор онлайн-оглядів фільмів DuSir з 14,4 млн підписників на Weibo, зазначив, що китайська версія фільму триває на хвилину довше за міжнародну.

"Тільки ми потребуємо особливого керівництва та піклування з побоювань, що мультфільм нас "зіпсує", — написав DuSir.

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Universal Pictures, а також Huaxia Film Distribution Co та China Film Co, дистриб'ютори фільму в Китаї, не відповіли на запит журналістів із проханням про коментарі.

Як у Китаї редагують фільми

Reuters зазначає, що в багатьох голлівудських фільмах, які показують у країні, деякі сцени опущені чи змінені. Іноді альтернативні закінчення фільмів сильно розходяться з оригіналом.

Наприклад, у 2021 році китайські глядачі фільму "Бійцівський клуб", що став уже класикою, помітили, що оригінальна кінцівка, в якій головний герой і його альтер-его підривають кілька хмарочосів, не показана на місцевому потоковому сайті Tencent Video. Натомість на екрані з'явилися титри, які розповідають про те, що поліція "швидко розгадала план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибухам. Зміни висміяли китайські шанувальники фільму. Пізніше Tencent відновила початкову кінцівку".

У травні 2021 року стало відомо про те, що в китайській версії спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" громадяни КНР не побачили низку сцен, які були доступні решті глядачів. З фільму прибрали кадри з гуртом BTS, Леді Гагою та Джастіном Бібером. Також китайці не побачили жодних посилань на захист прав ЛГБТ-спільноти. Передбачається, що кадри із "зірками" вирізані через їхні критичні висловлювання про Китай.

Як повідомлялося, у липні президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати з іншими країнами для створення відкритого та безпечного інтернету.